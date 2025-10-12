Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο: Έχει πάνω από 2.200 διαφορετικές λέξεις

Ecommbx
LIKE ONLINE

 12.10.2025 - 14:56
Άνδρας από τη Νέα Ζηλανδία άλλαξε το νόμιμο όνομά του το 1990 προσθέτοντας περισσότερα από 2.000 μεσαία ονόματα και 2.200 διαφορετικές λέξεις.

Το 1990, ο Laurence Gregory Watkins από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, θέλησε και άλλαξε το όνομά του προσθέτοντας περισσότερα από 2.000 μεσαία ονόματα, δημιουργώντας ένα ατέλειωτο... σεντόνι.

Το Guinness World Records, δύο χρόνια αργότερα, του έδωσε τον τίτλο του μεγαλύτερου ονόματος στον κόσμο, το οποίο περιέχει 2.253 μοναδικές λέξεις.

 

Η έμπνευση για την αλλαγή του ονόματος ήρθε από τα... ράφια

Ο Watkins, ο οποίος τότε ήταν 24 ετών, κατάφερε να αλλάξει το όνομά του μέσω ενός νομικού εγγράφου που ονομάζεται δημοσκόπηση κυριότητας. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε μια βιβλιοθήκη, η οποία έπαιξε το δικό της ρόλο...

Ανέφερε στο Guinness World Records ότι επέλεξε τα πολλά, μοναδικά μεσαία ονόματά του από βιβλία ή μέσω συστάσεων συναδέλφων: «Πάντα με γοήτευαν οι ιδιόρρυθμοι, ασυνήθιστοι δίσκοι που κάποιοι επιθυμούσαν και ήθελα πραγματικά να είμαι μέρος αυτής της σκηνής», αποκάλυψε Watkins στο GWR.

Ενώ συνέχισε: «Διάβασα το βιβλίο των Guinness World Records από την αρχή μέχρι το τέλος για να δω αν υπήρχε κάποιο ρεκόρ που θα μπορούσα να καταρρίψω και η μόνη ευκαιρία που είχα ήταν να προσθέσω περισσότερα ονόματα από τον τωρινό κάτοχο».

Αποκάλυψε επίσης ότι η αίτησή του για νόμιμη αλλαγή του ονόματός του είχε αρχικά γίνει δεκτή από ένα περιφερειακό δικαστήριο, ωστόσο, απορρίφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, για να 'ρθει ένα ανώτατο δικαστήριο για να την εγκρίνει.

«Α, και αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε συμπεριλάβει το πλήρες όνομά του εδώ, είναι επειδή θα πληκτρολογούσαμε μέχρι και τώρα», ανέφερε το GWR σε μια ανάρτηση σχετικά με το ρεκόρ.

 

