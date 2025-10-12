Ecommbx
LIKE ONLINE

Βίντεο: Βατικανό: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

 12.10.2025 - 15:25
Βίντεο: Βατικανό: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Άνδρας βεβήλωσε ουρώντας την Αγία Τράπεζα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν άνδρας ανέβηκε στο ιερό βήμα και ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10), περίπου στις 9:30 το πρωί, μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ένας νεαρός άνδρας κατάφερε να περάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που περιβάλλουν το ιερό της Εξομολογήσεως, κάτω από το περίφημο κιβώτιο του Μπερνίνι, και να φτάσει ως την Αγία Τράπεζα.

Η πράξη βεβήλωσης μπροστά σε εκατοντάδες τουρίστες: Ούρησε αμέριμνος την Αγία Τράπεζα

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και πιστών που βρίσκονταν στον ναό.

Πράκτορες της Βατικανής Χωροφυλακής που βρίσκονταν εντός του ναού επενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, ωστόσο το περιστατικό είχε ήδη καταγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες.

 

Ανησυχία για την ασφάλεια στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Tempo, ενημερώθηκε αμέσως και ο Πάπας Λέων ΙΔ', ο οποίος φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ του αποτροπιασμό για το γεγονός. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το Βατικανό να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας εντός της Βασιλικής, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται πράξη βεβήλωσης στον ίδιο χώρο. Τον Φεβρουάριο του 2024, άνδρας ρουμανικής καταγωγής είχε καταφέρει επίσης να ανέβει στο ιερό βήμα και να ρίξει στο έδαφος κηροπήγια που προορίζονταν για λειτουργία.

Παγκόσμια κατακραυγή και θλίψη

Το συμβάν προκάλεσε οργή και απογοήτευση σε εκατομμύρια καθολικούς πιστούς σε όλο τον κόσμο, ενώ αναμένεται επίσημη τοποθέτηση του Βατικανού τις επόμενες ημέρες.

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ένα από τα ιερότερα και πλέον επισκέψιμα μνημεία της Χριστιανοσύνης, δέχτηκε ένα πλήγμα στο κύρος και την ιερότητά της, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για την ασφάλεια στους χώρους λατρείας.

 

