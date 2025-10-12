Βίντεο: Βατικανό: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν άνδρας ανέβηκε στο ιερό βήμα και ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10), περίπου στις 9:30 το πρωί, μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ένας νεαρός άνδρας κατάφερε να περάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που περιβάλλουν το ιερό της Εξομολογήσεως, κάτω από το περίφημο κιβώτιο του Μπερνίνι, και να φτάσει ως την Αγία Τράπεζα.

VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims.



Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair.



pic.twitter.com/CEQpiI4xOd — Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025

Η πράξη βεβήλωσης μπροστά σε εκατοντάδες τουρίστες: Ούρησε αμέριμνος την Αγία Τράπεζα

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και ούρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και πιστών που βρίσκονταν στον ναό.

Πράκτορες της Βατικανής Χωροφυλακής που βρίσκονταν εντός του ναού επενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, ωστόσο το περιστατικό είχε ήδη καταγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες.