Τι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες

Με τα σωστά κομμάτια και λίγη φαντασία, μπορείς να είσαι κομψή και άνετη ακόμα και τις πιο μουντές μέρες.

1. Trench coat ή μακρύ αδιάβροχο

Προτίμησε ουδέτερα ή γήινα χρώματα (μπεζ, χακί, μαύρο, γκρι).

2. Αρβυλάκια ή ankle boots

Πρακτικά, δεν γλιστρούν και δείχνουν στιλάτα με κάθε outfit.

3. Τσάντα με υλικό που αντέχει

π.χ. δερματίνη, νάιλον ή καπιτονέ. Απόφυγε suede!

4. Ομπρέλα με χαρακτήρα

Διάφανη, floral ή μίνιμαλ, είναι statement αξεσουάρ.

5. Μαλλιά σε sleek bun ή πλεξίδα

Δεν χαλάνε με την υγρασία και δείχνουν chic.

6. Makeup tip:

• Waterproof mascara και eyeliner.

• Λίγο blush για “ζεστό” look.

• Lip balm ή tinted gloss για φυσική λάμψη.

7. Outfit ideas:

• Skinny jeans + πουλόβερ + trench + ankle boots.

• Midi φούστα + πουκάμισο + μακρύ παλτό.

• Total black look με bold ομπρέλα.