Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες
LIKE ONLINE

Τι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες

 12.10.2025 - 20:02
Τι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες

Η βροχή μπορεί να χαλάσει τα σχέδιά σου, αλλά όχι και το στιλ σου!

Με τα σωστά κομμάτια και λίγη φαντασία, μπορείς να είσαι κομψή και άνετη ακόμα και τις πιο μουντές μέρες.

1. Trench coat ή μακρύ αδιάβροχο
Προτίμησε ουδέτερα ή γήινα χρώματα (μπεζ, χακί, μαύρο, γκρι).

2. Αρβυλάκια ή ankle boots
Πρακτικά, δεν γλιστρούν και δείχνουν στιλάτα με κάθε outfit.

3. Τσάντα με υλικό που αντέχει
π.χ. δερματίνη, νάιλον ή καπιτονέ. Απόφυγε suede!

4. Ομπρέλα με χαρακτήρα
Διάφανη, floral ή μίνιμαλ, είναι statement αξεσουάρ.

5. Μαλλιά σε sleek bun ή πλεξίδα
Δεν χαλάνε με την υγρασία και δείχνουν chic.

6. Makeup tip:
• Waterproof mascara και eyeliner.
• Λίγο blush για “ζεστό” look.
• Lip balm ή tinted gloss για φυσική λάμψη.

7. Outfit ideas:
• Skinny jeans + πουλόβερ + trench + ankle boots.
• Midi φούστα + πουκάμισο + μακρύ παλτό.
• Total black look με bold ομπρέλα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη
Παραμένουν κολλημένα για πέμπτη μέρα τα δύο οχήματα στην Αλυκή Λάρνακας - «Μόνο με ελικόπτερο βγαίνουν - Μπορεί τζιαι να τα χώσει το νερό» - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή, σκληρές εικόνες: Καυγάς σε μπαρ στο Κίεβο για τα μάτια μιας γυναίκας κατέληξε σε πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο
Λίγα τα ναρκωτικά, πολλά τα λεφτά – Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε οικίες και οχήματα – Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα
Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Γάζα: Συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια - Τουλάχιστον 117 εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο

 12.10.2025 - 19:50
Επόμενο άρθρο

Ξέσπασε πυρκαγιά σε καλαμιώνα στη Λεμεσό – Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις των Βάσεων

 12.10.2025 - 20:03
Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αίγυπτο, για τη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

  •  12.10.2025 - 14:07
Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους - Η εκστρατεία μας δεν τελείωσε

Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους - Η εκστρατεία μας δεν τελείωσε

  •  12.10.2025 - 21:25
Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του

Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του

  •  12.10.2025 - 18:41
Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

  •  12.10.2025 - 16:17
Παραμένουν κολλημένα για πέμπτη μέρα τα δύο οχήματα στην Αλυκή Λάρνακας - «Μόνο με ελικόπτερο βγαίνουν - Μπορεί τζιαι να τα χώσει το νερό» - Δείτε φωτογραφία

Παραμένουν κολλημένα για πέμπτη μέρα τα δύο οχήματα στην Αλυκή Λάρνακας - «Μόνο με ελικόπτερο βγαίνουν - Μπορεί τζιαι να τα χώσει το νερό» - Δείτε φωτογραφία

  •  12.10.2025 - 21:04
VIDEO: Φρουταρία στην Κύπρο γίνεται viral – Φορτηγά γεμάτα με κολοκύθες για να στολίσετε στο Halloween – Προλάβετε!

VIDEO: Φρουταρία στην Κύπρο γίνεται viral – Φορτηγά γεμάτα με κολοκύθες για να στολίσετε στο Halloween – Προλάβετε!

  •  12.10.2025 - 19:25
Προσοχή, σκληρές εικόνες: Καυγάς σε μπαρ στο Κίεβο για τα μάτια μιας γυναίκας κατέληξε σε πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Προσοχή, σκληρές εικόνες: Καυγάς σε μπαρ στο Κίεβο για τα μάτια μιας γυναίκας κατέληξε σε πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

  •  12.10.2025 - 17:50
Τι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες

Τι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες

  •  12.10.2025 - 20:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα