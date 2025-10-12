Τι κι αν βρέχει; Εσύ πάλι μπορείς να ντυθείς σαν... μοντέλο - Style tips για τις βροχερές μέρες

Με τα σωστά κομμάτια και λίγη φαντασία, μπορείς να είσαι κομψή και άνετη ακόμα και τις πιο μουντές μέρες.
1. Trench coat ή μακρύ αδιάβροχο
Προτίμησε ουδέτερα ή γήινα χρώματα (μπεζ, χακί, μαύρο, γκρι).
2. Αρβυλάκια ή ankle boots
Πρακτικά, δεν γλιστρούν και δείχνουν στιλάτα με κάθε outfit.
3. Τσάντα με υλικό που αντέχει
π.χ. δερματίνη, νάιλον ή καπιτονέ. Απόφυγε suede!
4. Ομπρέλα με χαρακτήρα
Διάφανη, floral ή μίνιμαλ, είναι statement αξεσουάρ.
5. Μαλλιά σε sleek bun ή πλεξίδα
Δεν χαλάνε με την υγρασία και δείχνουν chic.
6. Makeup tip:
• Waterproof mascara και eyeliner.
• Λίγο blush για “ζεστό” look.
• Lip balm ή tinted gloss για φυσική λάμψη.
7. Outfit ideas:
• Skinny jeans + πουλόβερ + trench + ankle boots.
• Midi φούστα + πουκάμισο + μακρύ παλτό.
• Total black look με bold ομπρέλα.