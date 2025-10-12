Η Samsung αλλάζει τους κανόνες: Το νέο TriFold έρχεται με τρεις μπαταρίες και τριπλή οθόνη

🔋 Τρεις μπαταρίες – τρία μέρη

Σύμφωνα με το έγγραφο πατέντας που δημοσιεύτηκε από την KIPRIS (Korean Intellectual Property Rights Information Service), το Galaxy Z TriFold διαθέτει τρία segments, και κάθε τμήμα περιλαμβάνει τη δική του μπαταρία.

Η μικρότερη (T1) βρίσκεται στο τμήμα που φιλοξενεί τις τρεις πίσω κάμερες.

Η μεσαία (T3) τοποθετείται στο panel με τη δευτερεύουσα οθόνη (cover display).

Η μεγαλύτερη (T2) τοποθετείται στο κεντρικό μέρος της συσκευής — το “sandwich” τμήμα όταν το TriFold διπλώνει.

Αν και η Samsung δεν αποκαλύπτει χωρητικότητες, η τριπλή διαμόρφωση δείχνει ότι θέλει να αντισταθμίσει το μικρότερο διαθέσιμο χώρο ανά πτυχή, κάτι που αποτελούσε πρόβλημα σε προηγούμενα foldables.

⚙️ Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η πατέντα δεν αναφέρει ταχύτητες φόρτισης ή συνολική χωρητικότητα, αλλά αναλυτές εκτιμούν πως η συσκευή θα ξεπερνά τα 5.000 mAh — σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το Galaxy Z Fold7 που είχε μόλις 4.400 mAh και φόρτιση 25W.

Η Samsung φημολογείται ότι θέλει να βελτιώσει δραστικά την ενεργειακή αυτονομία και τη διαχείριση θερμότητας μέσω της κατανομής των τριών μπαταριών, κάτι που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη foldable κατηγορία.

🌍 Διαθεσιμότητα και λανσάρισμα

Αρχικά υπήρξαν φήμες ότι το Galaxy Z TriFold θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στη Νότια Κορέα και την Κίνα, όμως πλέον πληροφορίες δείχνουν ότι θα διατεθεί και στις ΗΠΑ.

Το επίσημο event αναμένεται προς το τέλος Οκτωβρίου, με ορισμένους leakers να μιλούν για παρουσίαση πριν από το Project Moohan, το νέο XR headset της Samsung που ανακοινώνεται στις 22 Οκτωβρίου.

🤯 Το πιο φουτουριστικό Samsung ως τώρα

Με τρεις οθόνες, νέο μηχανισμό άρθρωσης και τριπλή μπαταρία, το Galaxy Z TriFold δείχνει να είναι το πιο ριζοσπαστικό foldable που έχει παρουσιάσει ποτέ η Samsung.

Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, μιλάμε για το πρώτο πραγματικά “tablet-sized” κινητό που χωράει στην τσέπη.

Πηγή: techaholic.gr