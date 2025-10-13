Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Διπλωματικό θρίλερ πριν τη σύνοδο στην Αίγυπτο - Ερντογάν και Ιρακινός πρωθυπουργός απείλησαν να μην πάνε αν βρισκόταν εκεί ο Νετανιάχου

 13.10.2025 - 17:22
Διπλωματικό θρίλερ πριν τη σύνοδο στην Αίγυπτο - Ερντογάν και Ιρακινός πρωθυπουργός απείλησαν να μην πάνε αν βρισκόταν εκεί ο Νετανιάχου

Η συμμετοχή του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία και το Ιράκ, με τις δύο χώρες να απειλούν ότι δεν θα παρευρεθούν στις εργασίες της διάσκεψης σε περίπτωση παρουσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τη Δευτέρα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε τόσο την Αίγυπτο όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο εάν παραστεί ο Νετανιάχου. Όπως ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, «δεν υπήρξε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή πλευρά προς τον Νετανιάχου», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει και πραγματοποίησε διπλωματικές επαφές για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο αλ-Σουντάνι ήταν κατηγορηματικός, ενημερώνοντας τόσο το Κάιρο όσο και την Ουάσινγκτον πως «το Ιράκ θα αποσυρθεί από τη σύνοδο εάν συμμετάσχει ο Νετανιάχου», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «αμετακίνητη και αποφασιστική».

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ενημέρωσε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο μόλις έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν. «Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «μετά την απόσυρση του Νετανιάχου, το αεροσκάφος επέστρεψε στην κανονική του πορεία προς το Σαρμ ελ Σέιχ».

Τελικώς, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου καθώς εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ-Χαμάς, υπό την προεδρία των Τραμπ και Σίσι και παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

