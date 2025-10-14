Αναχώρησε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός

Σύμφωνα με πληροφορίες από στενούς του συνεργάτες, ο Τυχικός αναχώρησε τη Δευτέρα για την Αθήνα, ενώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνοδεύεται από τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτο. Αναμένεται να αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη από την ελληνική πρωτεύουσα αύριο, Τετάρτη ενώ την Πέμπτη θα μεταβεί στο Φανάρι και ο κ. Λαζαράτος.

Όπως είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, η ακρόαση είναι ορισμένη για την Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί.

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως θα συνεδριάσει στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου.

Αν και δεν είναι ακόμη γνωστή η δικονομία που θα εφαρμοστεί για αυτή την περίπτωση, ο κ. Λαζαράτος ανέφερε πως αναμένεται να επιτραπεί η ακρόαση στον τέως Μητροπολίτη Πάφου και στον ίδιο. Πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά γίνεται με παράσταση κάποιου προσώπου η εξέταση τέτοιων θεμάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς πάντοτε γινόταν γραπτώς, όπως είπε.

«Εμείς προσερχόμαστε σε πνεύμα εκκλησιαστικό, καταλλαγής και γενικά μετανοίας αλλά και για να υπερασπιστούμε και τις δίκαιες θέσεις του Πανιερώτατου» είπε.

Σημειώνεται πως ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα.

