Πέθανε η Αλίκη Χατζηιωάννου: «Ακόμη μια Βαρωσιώτισα δεν πρόλαβε να επιστρέψει» - Πότε θα γίνει η κηδεία – Φωτογραφία

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο
Ο 65χρονος Doru-Gheorghe Spataceanu, από τη Ρουμανία, υπέκυψε χθες το απόγευμα στα τραύματά του.
Η κηδεία θα τελεστεί την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ωρα 11:00πμ στον Ιερό Ναό Φανερωμένης στην Λάρνακα.
Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση στην ομάδα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ», στο facebook, «Ακόμη μια Βαρωσιώτισα δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην Αγαπημένη μας Πόλη».
