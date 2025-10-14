Ecommbx
Πέθανε η Αλίκη Χατζηιωάννου: «Ακόμη μια Βαρωσιώτισα δεν πρόλαβε να επιστρέψει» - Πότε θα γίνει η κηδεία – Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Αλίκη Χατζηιωάννου: «Ακόμη μια Βαρωσιώτισα δεν πρόλαβε να επιστρέψει» - Πότε θα γίνει η κηδεία – Φωτογραφία

 14.10.2025 - 08:52
«Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι Αλίκη Χατζηιωάννου από την Αμμόχωστο.

Η κηδεία θα τελεστεί την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ωρα 11:00πμ στον Ιερό Ναό Φανερωμένης στην Λάρνακα.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση στην ομάδα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ», στο facebook, «Ακόμη μια Βαρωσιώτισα δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην Αγαπημένη μας Πόλη».

Δείτε την ανάρτηση:

