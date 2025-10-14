Ecommbx
Χριστούγεννα στην Πρωτεύουσα: Ετοιμασίες για Παραμυθούπολη – Πότε θα ανοίξει τις πόρτες της – Κάλεσμα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστούγεννα στην Πρωτεύουσα: Ετοιμασίες για Παραμυθούπολη – Πότε θα ανοίξει τις πόρτες της – Κάλεσμα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις

 14.10.2025 - 08:44
Χριστούγεννα στην Πρωτεύουσα: Ετοιμασίες για Παραμυθούπολη – Πότε θα ανοίξει τις πόρτες της – Κάλεσμα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Η Λευκωσία πλημμυρίζει με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις και σας προσκαλεί να γιορτάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα!

Ο Δήμος Λευκωσίας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Λευκωσίας.

Περίοδος διεξαγωγής των εκδηλώσεων: 22η Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026

Ο Δήμος Λευκωσίας μας καλεί να λάβουμε μέρος στη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη διαδρομή από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι την Παραμυθούπολη - στη τάφρο Νταβίλα, η οποία θα αποτελεί το επίκεντρο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλα κεντρικά σημεία όλων των διαμερισμάτων της πόλης.

Στις προτάσεις που θα εγκριθούν, θα παραχωρηθεί χώρος για τη διοργάνωση της δράσης τους και θα δοθεί η ευκαιρία προβολής και διαφήμισης του έργου τους.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλες τις δράσεις / εκδηλώσεις που αφορούν:

Χορωδίες, μουσικά σύνολα, σχολές χορού, ωδεία κ.α.

Σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα

Θεατρικά δρώμενα, κουκλοθέατρο και αφήγηση παραμυθιού

Δράσεις του δρόμου (μουσικοί του δρόμου, επιδείξεις κ.ά.)

Αθλητικές επιδείξεις και διοργανώσεις

Δραστηριότητες πολιτιστικών φορέων και φιλανθρωπικών σωματείων

Συναυλίες

Παζαράκια κ.α.

Οι εκδηλώσεις / δράσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο «Δήλωση Υποβολής Ενδιαφέροντος για φιλοξενία στις Χριστουγεννιάτικες δράσεις / εκδηλώσεις στη Λευκωσία», την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μόνο.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22797696/ 22797693

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Ο 65χρονος Doru-Gheorghe Spataceanu, από τη Ρουμανία, υπέκυψε χθες το απόγευμα στα τραύματά του.

