Έρχεται το «Photo Radar List»– Θα σε σταματούν στα οδοφράγματα για ανεξόφλητα εξώδικα - Βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έρχεται το «Photo Radar List»– Θα σε σταματούν στα οδοφράγματα για ανεξόφλητα εξώδικα - Βίντεο

 14.10.2025 - 08:35
Έρχεται το «Photo Radar List»– Θα σε σταματούν στα οδοφράγματα για ανεξόφλητα εξώδικα - Βίντεο

Η Αστυνομία Κύπρου ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει ένα νέο, ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο υπαστυνόμος της Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ακκίηκης, το σύστημα Photo Radar List αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αρχές Νοεμβρίου.

Το νέο λογισμικό, όπως εξήγησε, θα εφαρμοστεί αρχικά σε οδοφράγματα και αστυνομικούς σταθμούς, με στόχο την επίδοση ανεπίδοτων εξωδίκων προστίμων επί τόπου. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το σύστημα θα ενσωματωθεί και στους μικροϋπολογιστές των αστυνομικών της Τροχαίας, καθιστώντας τον εντοπισμό των παραβατών άμεσο και αυτοματοποιημένο.

«Για παράδειγμα», ανέφερε ο κ. Ακκίηκης, αν κάποιος οδηγός προσπαθήσει να περάσει στα κατεχόμενα, μέσω του Photo Radar List θα μπορεί να διαπιστωθεί αν εκκρεμούν εξώδικα πρόστιμα εναντίον του. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τροχονομικούς ελέγχους στους δρόμους, όπου οι αστυνομικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα κάθε οδηγού.

Το σύστημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθώς οι παραβάσεις θα επιλύονται επιτόπου, ενώ ενισχύεται και η αμεσότητα της ποινής, αποτρέποντας την επανάληψη παραβάσεων.

Ο κ. Ακκίηκης αποκάλυψε επίσης ότι μόνο μέσα σε μία εβδομάδα εκδόθηκαν περισσότερα από 3.000 εξώδικα, ενώ 294 οδηγοί εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση.

Δείτε το βίντεο:

