Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

 14.10.2025 - 08:35
Όλο και περισσότεροι χρήστες παρατηρούν δύο σύμβολα Wi-Fi στη γραμμή κατάστασης του smartphone τους: ένα μεγάλο και ένα μικρό δίπλα του. Αν και πολλά εικονίδια είναι αυτονόητα, κάποια προκαλούν σύγχυση, και αυτό είναι ένα από αυτά.

Η λειτουργία αυτή παρέχει ταχύτερες ταχύτητες και πιο σταθερή σύνδεση, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους gamers που χρησιμοποιούν εντατικά το κινητό τους. Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η επιτάχυνση Dual Wi-Fi είναι διαθέσιμη σε ολοένα και περισσότερα Android smartphones από το 2019. Ακόμα κι αν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι όλες οι εφαρμογές συμβατές με αυτή. Η λειτουργία είναι ιδιαίτερα συχνή σε κινέζικα μοντέλα όπως τα OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo και Realme.

Πηγή: newsbomb.gr

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

