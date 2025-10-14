VIDEO: Το επικρατέστερο σενάριο για τον εντοπισμό των καλύκων στη Λεμεσό - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο
Ο 65χρονος Doru-Gheorghe Spataceanu, από τη Ρουμανία, υπέκυψε χθες το απόγευμα στα τραύματά του.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, μετά από εξασφάλιση σχετικής μαρτυρίας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται να είναι στόχος το συγκεκριμένο υποστατικό και ο ιδιοκτήτης.
Σημειώνεται ότι το υποστατικό είναι ιδιοκτησίας 38χρονου.
Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το πώς οι κάλυκες κατέληξαν στο σημείο, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.
