VIDEO: Το επικρατέστερο σενάριο για τον εντοπισμό των καλύκων στη Λεμεσό - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Το επικρατέστερο σενάριο για τον εντοπισμό των καλύκων στη Λεμεσό - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

 14.10.2025 - 08:34
VIDEO: Το επικρατέστερο σενάριο για τον εντοπισμό των καλύκων στη Λεμεσό - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

Εντατικές είναι οι έρευνες μετά τον εντοπισμό καλύκων έξω από μαγαζί στον Άγιο Ιωάννη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, μετά από εξασφάλιση σχετικής μαρτυρίας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται να είναι στόχος το συγκεκριμένο υποστατικό και ο ιδιοκτήτης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν κάλυκες έξω από υποστατικό – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σημειώνεται ότι το υποστατικό είναι ιδιοκτησίας 38χρονου.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το πώς οι κάλυκες κατέληξαν στο σημείο, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε το βίντεο:

 

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Ο 65χρονος Doru-Gheorghe Spataceanu, από τη Ρουμανία, υπέκυψε χθες το απόγευμα στα τραύματά του.

