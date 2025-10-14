VIDEO: Το επικρατέστερο σενάριο για τον εντοπισμό των καλύκων στη Λεμεσό - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, μετά από εξασφάλιση σχετικής μαρτυρίας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν φαίνεται να είναι στόχος το συγκεκριμένο υποστατικό και ο ιδιοκτήτης.

Σημειώνεται ότι το υποστατικό είναι ιδιοκτησίας 38χρονου.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το πώς οι κάλυκες κατέληξαν στο σημείο, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.