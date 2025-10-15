Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο

Το πρώτο όχημα ρυμουλκήθηκε ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού του δεύτερου οχήματος.

Δείτε φωτογραφία του πρώτου οχήματος

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά εισήλθε στην Αλυκή ο ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου κόλλησε στις λάσπες.

Ακολούθως, ειδοποίησε δεύτερο οδηγό προκειμένου να τον βοηθήσει να απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε στην Αλυκή και το δεύτερο αυτοκίνητο.

Δείτε βίντεο