ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Video: Καρέ-καρέ η απομάκρυνση των οχημάτων από την Αλυκή - Δύσκολο το έργο, βγήκε το πρώτο

 15.10.2025 - 11:45
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7 το πρωί επιχείρηση του Δήμου Λάρνακας, μέσω γερανού ιδιωτικής εταιρείας, για την απομάκρυνση των δύο οχημάτων που κόλλησαν στην Αλυκή Λάρνακας από την περασμένη Τετάρτη.

Το πρώτο όχημα ρυμουλκήθηκε ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού του δεύτερου οχήματος.

Δείτε φωτογραφία του πρώτου οχήματος 

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά εισήλθε στην Αλυκή ο ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου κόλλησε στις λάσπες.

Ακολούθως, ειδοποίησε δεύτερο οδηγό προκειμένου να τον βοηθήσει να απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε στην Αλυκή και το δεύτερο αυτοκίνητο.

Δείτε βίντεο 

 

