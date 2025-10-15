VIDEO: Μήπως το έχεις; Το μονόλεπτο κέρμα που μπορεί να πουληθεί έως… 50.000 ευρώ

Το νόμισμα ξεχωρίζει λόγω της πίσω όψης του, όπου απεικονίζεται ένα φύλλο βελανιδιάς με δύο βελανίδια, περιτριγυρισμένο από τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, έχει διαφορετικό χρώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα κέρματα του 1 σεντ στην ευρωζώνη, καθώς κατασκευάστηκε από διαφορετικό είδος χάλυβα.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις δημοπρασίες, αυτά τα σπάνια κέρματα μπορούν να φτάσουν να αξίζουν έως και 50.000 ευρώ, καθιστώντας τα ιδιαίτερα πολύτιμα για όσους γνωρίζουν την αξία τους. Ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ την ονομαστική αξία του κέρματος, αλλά αντανακλά την σπανιότητα του– και το ενδιαφέρον των πιο απαιτητικών συλλεκτών.

Το δημοσίευμα του theportugalnews.com προσθέτει ότι αυτή η εκτίμηση το καθιστά ένα από τα πιο περιζήτητα κομμάτια στη σύγχρονη νομισματική.

Φυσικά αν κάνεις ένα ψάξιμο σε γνωστά online marketplaces θα το δεις να πωλείται και σε χαμηλότερες τιμές. Οι οποίες και πάλι όμως είναι… πολύ πιο πάνω από την ονομαστική αξία του.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr