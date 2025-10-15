Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύλληψη Ιρανού: Τον έψαχναν για 10 ολόκληρους μήνες - Είχε λάβει «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους πριν δύο χρόνια

 15.10.2025 - 17:03
Με ένταλμα σύλληψης της Europol που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2025, συνελήφθη χθες βράδυ στο αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία ο ιρανικής καταγωγής Μπεχντάντ Τζαφάρι για υπόθεση σφετερισμού ε/κ γης στα κατεχόμενα που αφορά 7 συγκροτήματα στην κατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ. Στον Τζαφάρι έχει παραχωρηθεί «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους πριν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Τζαφάρι προερχόταν από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Πρώτα εκδόθηκε εθνικό ένταλμα σύλληψης και με βάση αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης για το συγκεκριμένο άτομο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του Τζαφάρι έγινε γνωστή μέσω τ/κ ΜΜΕ το πρωί της Τετάρτης, χωρίς να αναφέρεται ο χρόνος που συνέβη και με επίκληση πληροφοριών από την οικογένειά του. Αργότερα, εντός της ημέρας ο πρόεδρος του συνδέσμου τ/κ εργολάβων, Τζιαφέρ Γιούρτζιαφερ υποστήριξε σε τ/κ ιστοσελίδα ότι ο ίδιος ο Τζαφάρι είχε ζητήσει να μάθει εάν ήταν στην λίστα καταζητουμένων της Ιντερπόλ και δεν ήταν.

Η Γιουντέμ Κίπρις έγραψε ότι ο συλληφθείς επιχειρηματίας στα κατεχόμενα συνεργάζεται με θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Αφίκ, του Σιμόν Αϊούτ που βρίσκεται υπό κράτηση και δικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για υποθέσεις σφετερισμού.

Το ΚΥΠΕ πληροφορείται ότι ο Τζαφάρι δεν είναι μεταξύ των καταζητουμένων για την υπόθεση Αϊκούτ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα και το Τελ Αβίβ δεν τον θέλουν στην «εξουσία» λόγω της στενής συνεργασίας του με την Άγκυρα. Λίγες ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης «δύο κρατών».

