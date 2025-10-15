Γιατί οι εξωγήινοι δεν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Γη; Βαριούνται ή δεν είναι τόσο έξυπνοι;

Τώρα, επιστήμονες εξετάζουν μια συναρπαστική πιθανότητα: αν υπάρχουν εξωγήινοι, η τεχνολογία τους μπορεί να είναι μόλις ελάχιστα ανώτερη από τη δική μας.

Όπως εξήγησε ο δρ Robin Corbet, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland και συνεργάτης της Nasa’s Goddard Space Flight Center, «Η ιδέα είναι ότι είναι πιο εξελιγμένοι, αλλά όχι πολύ περισσότερο. Είναι σαν να έχει κάποιος το iPhone 42 αντί για το iPhone 17. Αυτό μοιάζει πιο φυσικό και πιθανό, γιατί δεν προτείνει ακραίες θεωρίες».

Επί του παρόντος, πιθανόν έχουν εξερευνήσει το κοντινό τους κοσμικό περιβάλλον, αλλά βαρέθηκαν και σταμάτησαν να ασχολούνται, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση τους. Η θεωρία, που παρουσιάζεται σε μια νέα μελέτη, αποδέχεται την αρχή της «ριζικής κοινοτυπίας», που απορρίπτει την ιδέα των υπερ-εξελιγμένων εξωγήινων που κινούνται με φυσικούς νόμους πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση.

Μήπως οι εξωγήινοι έχουν βαρεθεί την εξερεύνηση;

Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της ριζικής κοινοτυπίας, οι εξωγήινοι δεν διαθέτουν υπερ-τεχνολογία όπως μηχανές που ξεπερνούν το φως ή βασίζονται σε σκοτεινή ενέργεια, ούτε ελέγχουν νέους νόμους της φυσικής. Έτσι, δεν διασχίζουν γρήγορα τους πλανήτες ούτε διατηρούν λειτουργικούς λέιζερ φάρους για εκατομμύρια χρόνια. Μπορεί επίσης να έχουν βαρεθεί την εξερεύνηση, οδηγώντας σε μια σχετική «κοσμική αδράνεια».

Όπως είχε πει ο συγγραφέας Arthur C Clarke, «Υπάρχουν δύο πιθανότητες: είτε είμαστε μόνοι στο σύμπαν είτε όχι. Και τα δύο είναι εξίσου τρομακτικά». Ο Corbet, που ακόμα περιμένει την αξιολόγηση της εργασίας του, θεωρεί πως η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται κάπου στη μέση, σε έναν λιγότερο τρομακτικό και πιο συνηθισμένο σύμπαν. Προσθέτει ότι η επαφή πιθανώς να μας αφήσει «κάπως απογοητευμένους».

Αν αυτό αληθεύει, τότε οι πολιτισμοί αυτοί πιθανόν να μην έχουν κατασκευάσει τεράστιες δομές ή φάρους, επειδή η τεχνολογία τους να μην υπερβαίνει σημαντικά τη δική μας. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα διασχίζουν το σύμπαν με διαστημόπλοια, και ίσως αρκούνται σε αυτό που έχουν ήδη ανακαλύψει, βαριούνται εύκολα και αποσύρονται.

Με πληροφορίες από The Guardian

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr