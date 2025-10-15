Αφορά γονείς: Τα παιδιά έχουν δικό τους κινητό πολύ νωρίτερα από ότι συμβουλεύουν οι ειδικοί – Τι πρέπει να κάνετε

Η πλειονότητα των γονιών, με παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, που πήρε μέρος στην έρευνα, δήλωσε ότι τα παιδιά τους έχουν κινητό, όπως αναφέρει η έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου Pew, που δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί συνιστούν να μην επιτρέπεται στα παιδιά κάτω των 16 ετών να έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χρόνος που τα παιδιά περνούν μπροστά από οθόνες αποτελεί πρόβλημα, με το 85% των γονέων να αναφέρει ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν YouTube πολλές ώρες.

«Τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως στο πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά σήμερα», δήλωσε η Κολίν ΜάκΚλαιν (Colleen McClain), κύρια συγγραφέας της μελέτης. «Ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά εκτίθενται σε οθόνες από μικρή ηλικία είναι ένα εντυπωσιακό εύρημα».

Το 47% των γονέων παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών παραδέχτηκε ότι, θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα στη διαχείριση του χρόνου οθόνης των παιδιών τους. Μέρος του προβλήματος φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς δεν τηρούν πάντα τους κανόνες που θέτουν για τα παιδιά τους. Παρόλο που, το 86% των γονέων δήλωσε ότι βάζει κανόνες για τη χρήση οθόνης από τα παιδιά τους, μόλις το 19% τους εφαρμόζει πάντα.

Το 80% των γονέων δηλώνει ότι, οι βλάβες υπερτερούν των ωφελειών που λαμβάνουν τα παιδιά τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σκεφτείτε άλλους τρόπους για να παραμείνετε σε επαφή

Υπάρχουν τρόποι να παραμείνετε σε επαφή με τα παιδιά χωρίς να τους δώσετε κινητό.

Οι γονείς μπορούν να πάρουν στα παιδιά τους ένα απλό τηλέφωνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κλήσεις και μηνύματα, (όχι για χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε απίστευτα τοξικό περιεχόμενο και να έρθουν σε επαφή με ενήλικους θηρευτές.

Μπορείτε επίσης να δώσετε στα παιδιά σας ένα ρολόι που τους επιτρέπει να καλούν και να στέλνουν μηνύματα.

Πολλοί άνθρωποι στα σπίτια τους, έχουν μια «οικογενειακή συσκευή» που δίνουν στο μεγαλύτερο παιδί όταν πηγαίνει σε κάποια δραστηριότητα χωρίς γονείς, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει. Όμως δεν ανήκει επίσημα σε εκείνο και τη χρησιμοποιεί μόνο για να παραμένει σε επαφή με μέλη της οικογένειας.

Γίνετε φίλοι με τους γονείς των φίλων των παιδιών σας

Με τόσα πολλά παιδιά προεφηβικής ηλικίας να έχουν πλέον smartphones, η πίεση από τους συνομηλίκους αποτελεί άλλο ένα πρόβλημα. Επειδή πολλοί φίλοι παιδιών έχουν τηλέφωνα, οι γονείς ανησυχούν ότι θα στερήσουν από τα παιδιά τους κοινωνικές επαφές και προσκλήσεις αν δεν αποκτήσουν κι αυτά. Η κοινή απόφαση των γονιών να μην αγοράσουν κινητά στα παιδιά τους μέχρι να είναι αρκετά μεγάλα, βοηθάει τους ανήλικους.

Μια ψυχοθεραπεύτρια, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είπε ότι στην κοινότητά της οι γονείς συζητούν ακόμα και για σταθερά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας για τα παιδιά.

Αυτές οι συζητήσεις είναι σημαντικές, γιατί τα παιδιά 11–12 ετών δεν είναι αρκετά μεγάλα για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που συνοδεύουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων γύρω από την εφηβεία σχετίζεται με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή ένα χρόνο αργότερα.

Φυσικά, πολλά παιδιά έχουν ήδη smartphone πριν οι γονείς μάθουν για όλα αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με αυστηρούς κανόνες σχετικά με το πότε και πώς χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα.

Επανεξετάστε τους κανόνες για όλη την οικογένεια

Οι κανόνες για τη χρήση των smartphones πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια για να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν αρκετό χρόνο για αδιάλειπτο ύπνο, σχολική εργασία, εξωσχολικές δραστηριότητες και προσωπικές συναντήσεις με φίλους και μέλη της οικογένειας. Αν όμως οι κανόνες παραβιάζονται συνεχώς, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζεται να τους ακολουθούν.

Μπορείτε να συμφωνήσετε ότι τα παιδιά δεν θα χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια της σχολικής εργασίας, εκτός αν χρειάζεται να ρωτήσουν έναν φίλο ή να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για έρευνα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα απενεργοποιούν τις ειδοποιήσεις από όλες τις εφαρμογές και δεν θα ελέγχουν τίποτα άλλο στα τηλέφωνά τους. Μια ψυχοθεραπεύτρια με έδρα τη Νέα Υόρκη προτείνει να αναπτύσσονται οι κανόνες μαζί με τα παιδιά. «Όταν τα παιδιά εκφράζουν τη γνώμη τους, είναι πιο ρεαλιστικό να τηρούν τους κανόνες», είπε. Ρωτήστε τα πώς θέλουν να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους και τι θεωρούν δίκαιο.

«Είναι κρίσιμο να υπενθυμίζετε στα παιδιά σας συνεχώς ότι οι συσκευές ανήκουν σε εσάς ως ενήλικες», είπε η ψυχολόγος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή τι κάνουν με αυτές.

Οι γονείς χρειάζονται κανόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι γονείς θα πρέπει να προσπαθούν να θέτουν κανόνες και για τη δική τους χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό», είπε η ψυχοθεραπεύτρια. «Προσπαθήστε να μην είστε στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των γευμάτων με τα παιδιά σας ή, αν το χρησιμοποιείτε για να δείτε το πρόγραμμα της ημέρας, πείτε το».

Αν νιώθετε ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων από τα παιδιά σας δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να τους δώσετε άλλες ελκυστικές επιλογές. Δεν είναι ποτέ αργά για να γίνει κάτι καλύτερο. Οι γονείς μπορούν να πουν κάτι όπως «χθες ήταν βροχερή μέρα και χρησιμοποιήσαμε πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες», είπε η ψυχοθεραπεύτρια. «Ας κάνουμε σήμερα μια δραστηριότητα έξω ή ας διαβάσουμε ή κάνουμε κάτι άλλο». Στη συνέχεια, ρωτήστε τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν.

«Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, μπορούμε να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τα μικρά μας παιδιά – και να τους επιτρέψουμε να συνδέονται με τους φίλους τους – χωρίς χρήση κινητών. Μόλις τα παιδιά αποκτήσουν smartphone, μπορούμε να διαχειριστούμε τη χρήση τους με έξυπνες στρατηγικές»., καταλήγει.

