Αυτή είναι η τελική έκθεση για το ναυάγιο του Titan - Ποιος φταίει για τo θάνατο 5 ατόμων - Βαρύ κατηγορώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτή είναι η τελική έκθεση για το ναυάγιο του Titan - Ποιος φταίει για τo θάνατο 5 ατόμων - Βαρύ κατηγορώ

 16.10.2025 - 15:18
Αυτή είναι η τελική έκθεση για το ναυάγιο του Titan - Ποιος φταίει για τo θάνατο 5 ατόμων - Βαρύ κατηγορώ

Την κύρια αιτία της καταστροφικής έκρηξης του υποβρυχίου Titan, η οποία οδήγησε στον τραγικό θάνατο πέντε ατόμων κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, αποκάλυψε νέα έκθεση.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) δήλωσε ότι η εταιρεία OceanGate, ιδιοκτήτρια του Titan, ακολούθησε μια «ανεπαρκή μηχανική διαδικασία», η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή ενός θαλάμου πίεσης από ανθρακονήματα με πολλαπλές ανωμαλίες, που δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές αντοχής και ανθεκτικότητας.

Στην τελική της έκθεση, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η NTSB επεσήμανε επίσης πως η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επαρκείς δοκιμές στο Titan, γεγονός που σήμαινε ότι αγνοούσε τα πραγματικά όρια αντοχής του σκάφους.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας τον Ιούνιο του 2023 ήταν ο Βρετανός εξερευνητής Hamish Harding, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman, καθώς και ο Γάλλος ειδικός της βαθιάς θάλασσας Paul Henri Nargeolet. Μαζί τους ήταν και ο Stockton Rush, διευθύνων σύμβουλος της OceanGate Expeditions, της εταιρείας που οργάνωσε την αποστολή.

Οι ζημιές που οδήγησαν στην έκρηξη του Titan

Οι ερευνητές, στην τελική έκθεσή τους, ανέφεραν πως το δοχείο πίεσης το Titan πιθανότατα υπέστη ζημιές μετά την 80η κατάδυσή του, ζημιές που επιδεινώθηκαν με τις επόμενες καταδύσεις, ώσπου τελικά οδήγησαν στη μοιραία έκρηξη.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης: «Η ανάλυση της OceanGate σχετικά με τα δεδομένα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο του θαλάμου πίεσης του Titan ήταν εσφαλμένη, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην αντιληφθεί ότι το σκάφος είχε υποστεί ζημιά και ότι έπρεπε να αποσυρθεί άμεσα από τη λειτουργία μετά την 80η κατάδυση».

Δεν ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Παράλληλα προσθέτει πως το Titan πιθανότατα θα είχε εντοπιστεί νωρίτερα, αν η OceanGate είχε ακολουθήσει τα πρότυπα πρωτόκολλα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, κάτι που θα είχε «εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, παρότι η διάσωση δεν ήταν εφικτή σε αυτήν την περίπτωση».

Υπενθυμίζεται πως το βαθυσκάφος συμμετείχε σε αποστολή προς το ναυάγιο του Τιτανικού όταν έχασε την επαφή με την εταιρεία διαχείρισης του ταξιδιού μία ώρα και 45 λεπτά μετά την έναρξη της δίωρης καθόδου. Το σκάφος δηλώθηκε αγνοούμενο 8 ώρες αφότου χάθηκε η επικοινωνία.

Συντρίμμια του υποβρυχίου βρέθηκαν μετά από πολλές ημέρες ερευνών στον πυθμένα του ωκεανού, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

