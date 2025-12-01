Η ΕΕ στηρίζεται στην Κυπριακή Προεδρία: Στενή συνεργασία για Ουκρανία, μεταναστευτικό και στέγαση

Σύμφωνα με την κ. Μέτσολα, το ΕΚ προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων το μεταναστευτικό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η στέγαση και η Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε για τη στενή συνεργασία της Κυπριακής Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσθέτοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με υψηλό αίσθημα περηφάνειας και ευθύνης.

Αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα δράσει ως γέφυρα συνεργασίας, σημειώνοντας ότι η περιοχή μπορεί να αποτελέσει σημείο σύγκλισης συμφερόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόθεση πρόσκλησης στο Συμβούλιο Αρχηγών και στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα διεξαχθεί στην Κύπρο τον προσεχή Απρίλιο τόσο του Τούρκου Προέδρου, όσο και και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, προσθέτοντας πως εξαρτάται από τους ίδιους αν θα παρευρεθούν, ενώ η κ. Μέτσολα επανέλαβε ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Αναφερόμενοι αμφότεροι στο στεγαστικό, τόνισαν ότι το σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός Δεκεμβρίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει απτές λύσεις, ενώ στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνεται και χρηματοδοτικό εργαλείο.

Επίκαιρη για το συμβολισμό και την ουσία της η σημερινή επίσκεψη είπε ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις εναρκτήριες δηλώσεις του τόνισε ότι η συνεργασία Κυπριακής Προεδρίας και ΕΚ δεν είναι μόνο απαραίτητη, είναι καθοριστική για την παραγωγή πολιτικών και νομοθεσιών που να έχουν και δημοκρατική νομιμοποίηση αλλά και κοινωνική απήχηση στα κράτη-μέλη.

"Είναι εξάλλου κοινός ο στόχος να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θα έχουν θετικό, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών", τόνισε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι όραμά μας είναι μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανή να προστατεύει τους πολίτες και τα συμφέροντά της, να υπερασπίζεται τα σύνορά της, να διασφαλίζει τις αξίες της, την ασφάλεια και την άμυνά της.

Διαβεβαίωσε για την αταλάντευτη στήριξη προς την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας ασφάλειας αλλά και της ασφάλειας των υδάτων καθώς και η ετοιμότητα στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξωτερική πτυχή ενώ θα επιδιωχθεί και η απλοποίηση, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος είπε ότι μια αυτόνομη Ευρώπη σημαίνει επίσης μια Ευρώπη που χτίζει γέφυρες, που προσεγγίζει στρατηγικούς της εταίρους μέσα από εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες, μια Ευρώπη εξωστρεφή που με αυτοπεποίθηση έχει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις ως παγκόσμιος δρώντας.

"Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικό να έχει μια προσέγγιση 360 μοιρών, που εμβαθύνει τις σχέσεις της με την νότια γειτονία και με βασικούς περιφερειακούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Και η ουσιαστική ενδυνάμωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κράτη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής μέσα από την σύναψη και συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία, με τα ΗΠΑ και άλλες χώρες του Κόλπου, είναι εξαιρετικής σημασίας", συνέχισε.

Για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τόνισε ότι θα επιδιώξουμε ουσιαστική πρόοδο, με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, το συντομότερο δυνατό.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του τόνισε ότι Κύπρος και Μάλτα γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι η διεύρυνση είναι το ισχυρότερο γεωπολιτικό μας εργαλείο και ότι αυτή τη στιγμή η διεύρυνση αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, στη σταθερότητα, στην ειρήνη και την ευημερία της Ένωσης.

"Τώρα περισσότερο από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο είναι η στιγμή της ενότητας, είναι η στιγμή της συναίνεσης, τα δύο αν θέλεις πολυτιμότερα αγαθά που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση", τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα προσκλήθηκαν Τούρκοι αξιωματούχοι σε δράσεις της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόθεση πρόσκλησης στο Συμβούλιο Αρχηγών και στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα διεξαχθεί στην Κύπρο τον προσεχή Απρίλιο τόσο του Τούρκου Προέδρου, όσο και και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, προσθέτοντας πως εξαρτάται από τους ίδιους αν θα παρευρεθούν.

"Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Προεδρία είναι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα προσεγγίσουμε και τα θέματα της Τουρκίας όπως ακριβώς προσεγγίζονται όλες οι υποψήφιας προς ένταξη χώρες. Υπάρχει η εθνική διάσταση που έχετε αναφέρει. Θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε έτοιμοι να προσκαλέσουμε και τον Τούρκο Πρόεδρο να παραστεί Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι να καλέσουμε και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Εναπόκειται στην Τουρκία κατά πόσο επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές τις συνόδους που - επαναλαμβάνω - θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε.

Σε άλλη ερώτηση για τις σχέσεις ΕΕ με ΗΠΑ ο Πρόεδρος σημείωσε ότι όποτε οι διατλαντικές σχέσεις ήταν ισχυρές, όποτε εργαζόμαστε από κοινού, αντιμετωπίζαμε σαφώς καλύτερα και τις προκλήσεις και ότι η Κυπριακή Προεδρία θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.

"Και θεωρούμε ότι η περιοχή της ευρύτερης μέσης Ανατολής είναι ένα σημείο σύγκλισης συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ναι, μέσα από την ανάδειξη της σημασίας της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, της ανάγκης να ενισχυθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της περιοχής, μπορούμε να εργαστούμε παραπάνω. Επαναλαμβάνω, η περιοχή είναι σημείο σύγκλισης συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα αναδείξουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας", σημείωσε.

Ερωτηθείς εξάλλου και το στεγαστικό και καταπόσο θεωρεί ότι το σχέδιο της Κομισιόν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει επιτυχώς το πρόβλημα, που αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή πρόκληση και χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά το θέμα της στέγασης εντάχθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που δείχνει και τη σημασία που προσδίδει η ΕΕ.

"Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδυαστούν και με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως κάναμε για τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, όπως κάναμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως κάναμε σε πολλές άλλες προκλήσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη πρόκληση", τόνισε.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι είναι σημαντικό ότι στις προτεραιότητες του σχεδίου "ΘΑλΕΙΑ" μέσα από το Ταμείο Συνοχής έχει συμπεριληφθεί πρόσφατα και το θέμα της στέγασης και η Κυβέρνηση επί τούτου έχει ανακοινώσει επτά στεγαστικά σχέδια.

Ισχυρός εταίρος η Κύπρος στην ηγεσία της ΕΕ είπε η Μέτσολα

Στις δικές της εναρκτήριες δηλώσεις η Πρόεδρος Μέτσολα είπε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια στιγμή ραγδαίων αλλαγών, αλλά και σε μια στιγμή αυξανόμενων προσδοκιών από τους πολίτες.

"Και με την Κύπρο στην ηγεσία ως ισχυρό εταίρο, ξέρω ότι θα τα καταφέρουμε και ότι θα τα καταφέρουμε μαζί. Και γνωρίζουμε ότι με αυτήν την ηγεσία που μας έχετε ήδη δείξει, η Ευρώπη θα βρίσκεται σε ασφαλή χέρια τους επόμενους έξι μήνες", ανέφερε.

Αναφέρθηκε στις εξαιρετικές προσπάθειες και την αποφασιστικότητα της Κύπρου σε θέματα από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία ενώ στις προτεραιότητες συμπεριέλαβε τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, εκφράζοντας την σιγουριά ότι με την Κύπρο ως σύμμαχο "θα σημειώσουμε πολύ καλή πρόοδο τους επόμενους μήνες".

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, στην ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στην τραπεζική ένωση που θα ανοίξει νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και περισσότερη ευημερία για την Ευρώπη.

Για το μεταναστευτικό η Πρόεδρος Μέτσολα είπε ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης και ότι το ΕΚ εργάζεται σκληρά για συμφωνία στα τρία εκκρεμή θέματα σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τις επιστροφές.

Για το Κυπριακό είπε ότι η Κύπρος μπορεί να βασίζεται στην Ευρώπη και ότι το Κυπριακό είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα.

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στο πλευρό σας για ένα ενιαίο κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και βασισμένη στις κοινές μας αξίες και στο δίκαιο της ΕΕ. Και ελπίζω επίσης ότι η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να δράσει και να χρησιμεύσει ως επιταχυντής σε αυτό", σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση η κ. Μέτσολα είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα βοηθήσει στην προώθηση μιας πραγματικής γεωπολιτικής Ευρώπης και αυτό είναι κάτι που θα αύξανε τη δύναμη και τη συνοχή στην παγκόσμια σκηνή, είτε πρόκειται για την Τουρκία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είτε για τη νέα σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Με την ηγεσία σας [στο τιμόνι], θα μπορέσουμε να δούμε τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, καθώς η Κύπρος έχει δείξει πραγματικά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους στη Μέση Ανατολή όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, και είναι ένα μοντέλο που πρέπει να επαινούμε, να εξετάζουμε και να το μιμηθούμε. Νομίζω ότι οι επόμενοι έξι μήνες θα σημάνουν μια ανανεωμένη δέσμευση για την εξεύρεση κοινού εδάφους. Σίγουρα θα είμαστε ο σύμμαχος και ο εταίρος της Κύπρου, όπως είμαστε πάντα, στο Συμβούλιο, προκειμένου να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Και αυτό ισχύει, φυσικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οποιαδήποτε βήματα προς μια ενωμένη Κύπρο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ", ανέφερε.

Για το στεγαστικό η Πρόεδρος Μέτσολα είπε ότι προσβλέπουμε σε μια φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής καθώς πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα ψηλά στην ατζέντα όλων.

Ανέφερε ότι η προσιτή στέγη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους μας, που αισθάνονται ότι τους εκτοπίζουν από τις πόλεις και τις κωμοπόλεις στις οποίες έχουν μεγαλώσει, προσθέτοντας ότι πρέπει να μπορέσουμε να παρέχουμε λύσεις, προτάσεις και απαντήσεις γιατί ένα πράγμα πρέπει να είναι κοινό για όλους και αυτό είναι η πρόσβαση σε προσιτή στέγη.

Στη Διάσκεψη διεξήχθησαν δύο ομάδες συζητήσεων, στην πρώτη περιλαμβάνονταν θέματα άμυνας και ασφάλειας, το Ουκρανικό, η Νότια Γειτονία, η διεύρυνση, το μεταναστευτικό, η διαχείριση κρίσεων και οι διεθνείς συμφωνίες και στο δεύτερο η αυτονομία της ΕΕ, το ΠΔΠ, η ΚΑΠ, θέματα ανταγωνιστικότητας, το υδατικό, η συνδεσιμότητα, η ενέργεια και η ψηφιακή μετάβαση.

Μετά την συνέντευξη Τύπου ακολούθησε δείπνο στην Καστελιώτισσα.