ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε αναμένονται ξανά βροχές και καταιγίδες – Στα ύψη η θερμοκρασία

 01.12.2025 - 21:57
Πότε αναμένονται ξανά βροχές και καταιγίδες – Στα ύψη η θερμοκρασία

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 11 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη,  ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Την Παρασκευή,  ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Η ΕΕ βασίζεται στην Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο και τη συμμετοχή τους στη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ.

