Η Κύπρος έτοιμη για την Προεδρία της ΕΕ: Ισχυρά μηνύματα στο επίσημο δείπνο με τη Μέτσολα

Κατά την πρόποσή του, ο Πρόεδρος χαιρέτισε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Roberta Metsola και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους, και πρόσθεσε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και προνόμιο να σας καλωσορίζω στην Κύπρο. Εδώ, στην καρδιά της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σε έναν χώρο, όπου η ιστορία, η μνήμη και η ταυτότητα της Κύπρου είναι χαραγμένες σε κάθε πέτρα. Σε αυτό το όμορφο μεσαιωνικό κτήριο της Καστελλιώτισσας, το οποίο αποτελεί μέρος του μωσαϊκού που συνθέτει την πλούσια και ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Ένα μνημείο, το οποίο έχει ζήσει πολλές ζωές και ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα αυτής της αξιοθαύμαστης χώρας –εκκλησία, οπλοστάσιο, αλευρόμυλος, αποθήκη, μουσείο και τώρα αίθουσα πολιτισμού, η οποία σήμερα καθίσταται μέρος του ταξιδιού της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Καστελιώτισσα συμπυκνώνει αυτό που η Κύπρος ανέκαθεν υπήρξε ιστορικά και αυτό που εξακολουθεί να αποτελεί για την περιοχή μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα νησί στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, το οποίο χτίζει γέφυρες μεταξύ λαών και πολιτισμών, μεταξύ κόσμων. Μια ευρωπαϊκή χώρα που στέκεται με υπερηφάνεια ως ο φάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξωστρεφής, σταθερή και ανθεκτική. Έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Έτοιμη, προσηλωμένη και δεσμευμένη να προωθήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Απόψε, καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, μάς υπενθυμίζεται ότι η υπόσχεση της ευρωπαϊκής επανένωσης παραμένει ανεκπλήρωτη στην Κύπρο. Μια έντονη υπενθύμιση ότι η ΕΕ μπορεί και πρέπει να επουλώσει το τραύμα της κατοχής και της διαίρεσης. Και την ίδια στιγμή, μια μαρτυρία της απαράμιλλης ανθεκτικότητας του κυπριακού λαού, της δύναμής του και της ακλόνητης βούλησής του για ένα μέλλον χωρίς γραμμή κατάπαυσης του πυρός, χωρίς στρατεύματα κατοχής – ένα μέλλον μιας επανενωμένης Κύπρου μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους.

Αγαπητή Roberta,

Οι Κύπριοι εκτιμούν βαθιά την προσωπική σας στήριξη και τη μακροχρόνια στήριξη του Κοινοβουλίου για την επανένωση της Κύπρου. Όπως έχετε επανειλημμένως και σαφώς δηλώσει, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα είναι πλήρης, έως ότου επανενωθεί η Κύπρος. Αυτή είναι η προσδοκία όλων των Κυπρίων που, 22 χρόνια μετά την ένταξή μας, προσβλέπουμε στη συνενωτική δύναμη της Ένωσής μας.

Η παρουσία της Διάσκεψης των Προέδρων στην Κύπρο, μόλις τριάντα ημέρες πριν αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έχει βαρύνουσα σημασία.

Αυτή είναι μια στιγμή, για την οποία η Κύπρος προετοιμάζεται τα τελευταία δύο χρόνια με φιλοδοξία και επιμέλεια. Μια στιγμή ευθύνης και εθνικής υπερηφάνειας.

Και όπως συνηθίζουν να κάνουν οι Κύπριοι, όταν τους ανατίθεται μια αποστολή, σηκώνουμε τα μανίκια και αρχίζουμε να δουλεύουμε. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι στην αποστολή μας και πάντοτε την εκπληρώνουμε.

Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να φέρει αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Με αίσθηση του κατεπείγοντος και ενότητα. Ως έντιμοι διαμεσολαβητές στο τιμόνι του Συμβουλίου, με μια ευρωπαϊκή ατζέντα.

Για τους πολίτες μας, για το παγκόσμιο αποτύπωμά μας ως Ένωσης.

Η Ένωση που οραματίζεται η Κύπρος είναι μια πραγματικά αυτόνομη Ένωση. Μια Ένωση που αλληλεπιδρά με τον κόσμο από μια θέση εσωτερικής ισχύος και ανθεκτικότητας.

Μια Ένωση ισχυρή, ανταγωνιστική, ικανή να φροντίζει για την ασφάλειά της. Μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της χωρίς στρατηγικές εξαρτήσεις. Μια Ένωση, όπου οι αξίες συνάδουν με τα συμφέροντα.

Μια Ευρώπη ενωμένη που εργάζεται από κοινού. Αυτό είναι το πολυτιμότερο πλεονέκτημά μας ως Ένωσης: η ενότητά μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουν επίδραση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ο συννομοθέτης μας, είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, ένας θεσμός που δίνει φωνή και μορφή στη δημοκρατική ψυχή της Ευρώπης.

Και μαζί πρέπει να προωθήσουμε το νομοθετικό πρόγραμμα της Ένωσης και να χειριστούμε τα κρίσιμα ζητήματα που μας περιμένουν.

Αυτό είναι το έργο που θα επιδιώξει να υλοποιήσει η Κυπριακή Προεδρία με φιλοδοξία και αίσθημα ευθύνης. Από την αταλάντευτη στήριξή μας προς την Ουκρανία έως την άμυνα και την ασφάλεια, τη διεύρυνση, την ανταγωνιστικότητα σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση, τη μετανάστευση, τη συνδεσιμότητα, την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και την ασφάλεια των υδάτων. Την ενίσχυση της ισχύος μέσω εμπορικών συμφωνιών και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, μεταξύ άλλων με τη Νότια Γειτονία, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο – μια περιοχή, την οποία η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά. Και την επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πολίτες σε θέματα όπως η προσιτή στέγαση, οι τιμές της ενέργειας και η προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο. Και, φυσικά, ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα αποτελέσει το μέσο για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων, θα είναι δίκαιο και ισορροπημένο, θα μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα το κοινωνικό μας μοντέλο.

Αγαπητή Roberta,

Κυρίες και κύριοι,

Δημοκρατία σημαίνει εξουσία του λαού. Μια σοβαρή λέξη που τοποθετεί τον λαό, τον δήμο, στο επίκεντρο. Τους πολίτες μας σε κάθε γωνιά της Ένωσής μας στο επίκεντρο των πολιτικών μας.

Για αυτούς νομοθετούμε, διαπραγματευόμαστε, αναζητάμε συμβιβασμούς και κοινό έδαφος. Για τις ελπίδες τους, την ασφάλειά τους και το μέλλον τους.

Ας υψώσουμε λοιπόν τα ποτήρια μας για αυτούς. Τους πολίτες μας.

Και για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ που θα συνεργαστεί μαζί σας και με όλους τους εταίρους, για να τους υπηρετήσει με αφοσίωση, ενότητα και αποφασιστικότητα.»

Από πλευράς της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Roberta Metsola, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς για τη θερμή υποδοχή, και πρόσθεσε: «Εκ μέρους των συναδέλφων μου, των ηγετών των πολιτικών ομάδων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παράδοση μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξασφαλίζει ότι ξεκινάμε όπως σκοπεύουμε να συνεχίσουμε: μαζί. Γνωρίζω τον Νίκο εδώ και αρκετά χρόνια, και ένα από τα πράγματα που πάντα μου έκαναν εντύπωση σε εκείνον δεν είναι μόνο το καλό του χιούμορ και η ευθύτητά του, αλλά και η αξιοσημείωτη ικανότητά του να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η σημερινή συνάντηση εξυπηρέτησε ακριβώς αυτό: ότι υπάρχει γνήσια διάθεση για διάλογο. Οι συζητήσεις μας υπήρξαν επίσης εξαιρετικά σημεία εκκίνησης για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας.

Την πρώτη Ιανουαρίου θα ξεκινήσουμε δυναμικά, και αυτό οφείλεται σε όλη τη σκληρή δουλειά που έχουν αναλάβει τόσοι πολλοί Κύπριοι, για να φτάσουμε στο σημείο εκκίνησης. Και η απεικόνισή σας, αγαπητέ Νίκο, αυτής της χώρας ως φάρου, πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πάρουμε μαζί μας σε όλη την εργασία και τις διαφορετικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε κατά τους έξι μήνες της Προεδρίας σας του Συμβουλίου της ΕΕ. Επίσης, με ενθαρρύνουν οι δύο κύριοι άξονες που θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Είναι ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητές μας, οπότε να είστε βέβαιος ότι θα οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο δεσμευμένη, πιο ασφαλή και πιο αυτόνομη. Σε όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται δίπλα σας ως συννομοθέτης, ως εταίρος και ως φίλος. Έτσι, αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη δέσμευση, τη συμμετοχή και την ηγεσία σας. Ας υψώσουμε λοιπόν τα ποτήρια μας για τους επόμενους έξι μήνες συνεργασίας.»