ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι στο Παρίσι: Δεν υπάρχει οριστικοποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

 01.12.2025 - 23:03
Την ανάγκη για έναν «αξιοπρεπή τερματισμό» του πολέμου υπογράμμισε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, με τον Γάλλο πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι καμία συζήτηση για εγγυήσεις ασφάλειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσει στον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει «με αξιοπρέπεια». Όπως σημείωσε, η χώρα του χρειάζεται «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε. Είναι δικός της πόλεμος και οφείλει να τον τερματίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πυρήνας των ουκρανικών θέσεων παραμένει αμετάβλητος: «να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας έκανε λόγο για μια συγκυρία «που θα μπορούσε να είναι καθοριστική» για το μέλλον της ειρήνης στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας «δεν μπορούν να διεξαχθούν χωρίς τους Ουκρανούς και χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Δεν υπάρχει οριστικοποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα» συμπλήρωσε ο Μακρόν, ο οποίος διευκρίνισε: «Στο ζήτημα των εδαφών, μπορεί να οριστικοποιηθεί μόνο από τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

«Το σχέδιο βελτιώνεται», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, για τον οποίο «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. «Τη στιγμή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει», δήλωσε. Συμπλήρωσε ότι αυτή η στάση αποτελεί «προσβολή στο δίκαιο και εμπόδιο στην ειρήνη», τονίζοντας πως «η Ρωσία δεν έχει δώσει κανένα σήμα ότι επιδιώκει ειρηνική λύση».

Η ΕΕ βασίζεται στην Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο και τη συμμετοχή τους στη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ.

