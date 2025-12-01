Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι στο Παρίσι: Δεν υπάρχει οριστικοποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσει στον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει «με αξιοπρέπεια». Όπως σημείωσε, η χώρα του χρειάζεται «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε. Είναι δικός της πόλεμος και οφείλει να τον τερματίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πυρήνας των ουκρανικών θέσεων παραμένει αμετάβλητος: «να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας έκανε λόγο για μια συγκυρία «που θα μπορούσε να είναι καθοριστική» για το μέλλον της ειρήνης στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι συζητήσεις για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας «δεν μπορούν να διεξαχθούν χωρίς τους Ουκρανούς και χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Δεν υπάρχει οριστικοποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα» συμπλήρωσε ο Μακρόν, ο οποίος διευκρίνισε: «Στο ζήτημα των εδαφών, μπορεί να οριστικοποιηθεί μόνο από τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

«Το σχέδιο βελτιώνεται», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, για τον οποίο «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. «Τη στιγμή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει», δήλωσε. Συμπλήρωσε ότι αυτή η στάση αποτελεί «προσβολή στο δίκαιο και εμπόδιο στην ειρήνη», τονίζοντας πως «η Ρωσία δεν έχει δώσει κανένα σήμα ότι επιδιώκει ειρηνική λύση».