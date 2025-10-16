Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις

γίνεται ξανά το απόλυτο Μεσαιωνικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό για 45 ημέρες γεμάτες μαγεία!

Το αγαπημένο μας χωριό

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από τις 22 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, το πανέμορφο Φικάρδου μεταμορφώνεται σε ένα μεσαιωνικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι!

Ελάτε να ζήσετε τα Χριστούγεννα όπως ποτέ άλλοτε, ανάμεσα σε φωτισμένα στενά, ξύλινα σπιτάκια, και αμέτρητες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί σύντομα!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί στο 99193080 ή επισκεφθείτε τη σελίδα www.fikardou.org.cy.