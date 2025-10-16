Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις

 16.10.2025 - 15:10
Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις

Το αγαπημένο μας χωριό Φικάρδου γίνεται ξανά το απόλυτο Μεσαιωνικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό για 45 ημέρες γεμάτες μαγεία!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από τις 22 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, το πανέμορφο Φικάρδου μεταμορφώνεται σε ένα μεσαιωνικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι!

Ελάτε να ζήσετε τα Χριστούγεννα όπως ποτέ άλλοτε, ανάμεσα σε φωτισμένα στενά, ξύλινα σπιτάκια, και αμέτρητες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί σύντομα!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί στο 99193080 ή επισκεφθείτε τη σελίδα www.fikardou.org.cy.

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πατέρας άφησε την 2 ετών κόρη του στο αυτοκίνητο για ώρες ενώ εκείνος έπαιζε Playstation

 16.10.2025 - 15:02
Αυτή είναι η τελική έκθεση για το ναυάγιο του Titan - Ποιος φταίει για τo θάνατο 5 ατόμων - Βαρύ κατηγορώ

 16.10.2025 - 15:18
Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

