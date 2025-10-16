Ecommbx
ΑρχικήΕλλάδαΣυγκλονίζει η μητέρα του 11χρονου που ξυλοκοπήθηκε στο διάλειμμα από συμμαθητές του - «Δεν μπορώ να τον φέρω σε αυτό το σχολείο»
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα του 11χρονου που ξυλοκοπήθηκε στο διάλειμμα από συμμαθητές του - «Δεν μπορώ να τον φέρω σε αυτό το σχολείο»

 16.10.2025 - 15:34
Συγκλονίζει η μητέρα του 11χρονου που ξυλοκοπήθηκε στο διάλειμμα από συμμαθητές του - «Δεν μπορώ να τον φέρω σε αυτό το σχολείο»

«Το παιδί μου δεν έχει ισορροπήσει πλήρως, για αυτό και δε θα το στείλω ακόμα στο σχολείο αν δε δω ότι είναι ήσυχο και ήρεμο», ανέφερε η Ελένη Σιώπη με αφορμή την καταγγελία της για τον ξυλοδαρμό του 11χρονου γιου της στο Παλαιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η μητέρα του 11χρονου μαθητή περιέγραψε ξανά πως ο γιος της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα. «Εκείνη την ώρα ο γιος μου ένιωσε από πίσω ένα αγοράκι να τον χτυπά στο κεφάλι με μπουνιά. Έπεσε κάτω, σηκώθηκε και άρχισε κάποιος άλλος να τον χτυπάει με γροθιές, στα καλά καθούμενα χωρίς να προηγηθεί τίποτα. Το ένα παιδάκι από αυτά τον πείραζε από πέρυσι, αλλά σταματούσε εκεί».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ελλάδα: Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

«Αυτό γίνεται από το 2024 σε αυτό το σχολείο», συμπλήρωσε. «Πάρα πολύ συχνά πέρσι και πρόπερσι ο γιος μου παραπονιόταν ότι τον ενοχλούν. Ερχόμουν κάθε φορά στη διευθύντρια, η οποία έλεγε μπροστά στον Αλέξανδρο ότι πρέπει να μάθει να αδιαφορεί και να μην δίνει σημασία, κάτι που έλεγα και εγώ στο σπίτι και περίμενα η διευθύντρια να επικοινωνούσε με τους γονείς των παιδιών. Πιστεύω όμως πως δεν το έκανε, για αυτό και φτάσαμε σε αυτό το σημείο»

«Ο μόνος άνθρωπος που με βοήθησε ήταν ο δάσκαλος που είχε πέρυσι ο γιος μου. Ήρθε σε επικοινωνία με τα παιδάκια και ήταν ο μοναδικός που μπόρεσε και έκανε κάτι. Η διευθύντρια είναι τελείως ανύπαρκτη και δεν το λέω μόνο εγώ. Το σχολείο μου είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί αυτήν τη στιγμή είναι με δεμένα χέρια»

«Εγώ δεν μπορώ να στείλω το παιδί στο σχολείο. Όταν το παιδί μου λέει "μαμά, δε με ακούνε", εγώ δεν μπορώ ξαφνικά μετά από έναν τέτοιο ξυλοδαρμό να τον στείλω σε αυτό το περιβάλλον».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

