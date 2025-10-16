Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο- Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του - Δείτε φωτογραφία του

 16.10.2025 - 15:38
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, λίγο πριν από την Αμερικανική Πρεσβεία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μια μηχανή, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Λαμίας, το θύμα είχε καταγωγή από την πόλη της Φθιώτιδας και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία, σε μονάδα στην Αθήνα, ως μηχανικός.

Μετά το τροχαίο, διακομίστηκε με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

 

Πηγή: protothema.gr

 

