Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΊσως η πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου - Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που… είχε φτιάξει ο ίδιος – Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Ίσως η πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου - Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που… είχε φτιάξει ο ίδιος – Δείτε βίντεο

 16.10.2025 - 15:55
Ίσως η πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου - Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που… είχε φτιάξει ο ίδιος – Δείτε βίντεο

Ένας άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με ένα ψεύτικο τρέιλερ ταινίας Disney, που δημιούργησε ο ίδιος με τεχνητή νοημοσύνη, και το βίντεο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κίνηση αυτή έχει κλέψει τις καρδιές των χρηστών του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,4 εκατομμύρια likes και 11,7 εκατομμύρια προβολές.

Ο Μαρσέλο Κοέλιο έβαλε τη φίλη του, την Τζέσικα Ούνι, να παρακολουθήσει έναν φαινομενικά κανονικό τρέιλερ ταινίας Disney, που όμως είχε φτιαχτεί από τον ίδιο με τεχνητή νοημοσύνη.

Το βίντεο ξεκινά σαν οποιοδήποτε άλλο τρέιλερ, αλλά σύντομα εμφανίζει μια εκδοχή της Τζέσικα, την περιγράφει ως «ονειροπόλα» που ελπίζει να παντρευτεί τον σύντροφό της, και δείχνει γλυκές, μικρές στιγμές του ζευγαριού μαζί.

Η Τζέσικα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι συμβαίνει, λέγοντας δακρυσμένη, «Αυτή είμαι εγώ». Στη συνέχεια εμφανίζεται η animation εκδοχή τους στον καναπέ, παρακολουθώντας το τρέιλερ, και η ίδια αναγνωρίζει: «Αυτό είναι το σπίτι μας».

Στο τέλος, στην οθόνη εμφανίζεται μαύρο πλαίσιο με τίτλο «Disney’s Get Married» και το μήνυμα «Θα με παντρευτείς;», ενώ ο Κοέλιο γονατίζει μπροστά της και της ζητά να τον παντρευτεί και εκείνη λέει «ναι».

Στο Instagram, οι χρήστες άφησαν σχόλια εκφράζοντας πόσο συγκινητικό τους φάνηκε το βίντεο. Ένας σχολίασε: «Η καρδιά μου, τα μάγουλά μου, το σαγόνι μου, πονάνε από το τόσο γέλιο».

«Ο πήχης έχει ανέβει, παιδιά. Συγχαρητήρια σε αυτούς», σχολίασε κάποιος άλλος. Ένας τρίτος σχολίασε: «Δεν έχω δει ποτέ πιο προσεγμένη πρόταση γάμου».

Δείτε εδώ

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Marcelo Coelho (@cellocoelho)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε
Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται
Θρήνος στη Λεμεσό για τον θανάτου του Γιαννάκη Κόκκινου - Δείτε φωτογραφία
Η Apple ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση κάμερας στην ιστορία του iPhone - Ποια μοντέλα θα αφορά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο- Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του - Δείτε φωτογραφία του

 16.10.2025 - 15:38
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

 16.10.2025 - 16:08
Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο Πρόκειται- Περιλαμβάνει τρείς πυλώνες – Τι αναμένεται για την Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

Ανακοινώθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο από την Κομισιόν

  •  16.10.2025 - 15:32
Μητσοτάκης: «Η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο»

Μητσοτάκης: «Η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο»

  •  16.10.2025 - 13:56
ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

  •  16.10.2025 - 14:39
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

  •  16.10.2025 - 14:52
Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

  •  16.10.2025 - 16:08
Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

  •  16.10.2025 - 12:46
Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

  •  16.10.2025 - 14:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα