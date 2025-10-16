Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

 16.10.2025 - 16:08
Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση, που είχαν υποβάλει τέσσερα πρώην διευθυντικά στελέχη της Λαϊκής Τράπεζας, κατά της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με την οποία τους επιβλήθηκαν σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί διαφάνειας και δημοσίων προσφορών.

Πρόκειται για τους Ευθύμιο Μπουλούτα, Ελευθέριο Χιλιαδάκη, Μάρκο Φόρο και Παναγιώτη Κουννή, οι οποίοι ζητούσαν όπως ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με ημερομηνία 28 Απριλίου του 2014, η οποία τους είχε επιβάλει διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις των άρθρων του Ν. 190(Ι)/2007 και Ν. 114(Ι)/2005, μεταξύ άλλων λόγω παραπλανητικών δηλώσεων στα οικονομικά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας για το έτος 2010.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αυτά παρουσιάζονται στην απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, η ΕΚΚ επέβαλε στον Μπουλούτα διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €705.000 και στους Χιλιαδάκη, Φόρο και Κουννή διοικητικά πρόστιμα €170.000, €90.000 και €430.000, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, οι προσφεύγοντες απέτυχαν να αποδείξουν ότι υπήρξε μεροληψία από πλευράς της Προέδρου της ΕΚΚ, παρά τις σχετικές καταγγελίες για δηλώσεις της σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επίσης, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η έγκριση των επίμαχων ενημερωτικών δελτίων από την ΕΚΚ δεν απαλλάσσει τους υπογράφοντες από την ευθύνη που προβλέπει το άρθρο 20(4) του Ν. 114(Ι)/2005 για ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα, ενώ σημειώνει ότι τα άρθρα 20(4) και 41(1) θεωρήθηκαν ότι εφαρμόζονται στην περίπτωση και η ΕΚΚ είχε τη νόμιμη εξουσία να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα.

Κατά την εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά Κύπρου είχε κληθεί να εξετάσει δηλώσεις στα εξαμηνιαία και ετήσια οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας για το 2010, ειδικά σε σχέση με τον επενδυτικό κίνδυνο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και κατέληξε ότι δεν αναφέρονταν οι αυξημένοι κίνδυνοι επαρκώς, όπως όφειλαν σύμφωνα με το νόμο.

Με την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνεται η νομιμότητα των προστίμων και απορρίπτεται η προσπάθεια των εφεσειόντων να ανατρέψουν την αρχική απόφαση με βάση ισχυρισμούς περί αδικίας ή αμφισβήτησης της διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

