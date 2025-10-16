Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

 16.10.2025 - 14:52
Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 34χρονου, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έριξε αριθμό πυροβολισμών στον αέρα, την περασμένη Δευτέρα, στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, κάλυκες πυροβόλου όπλου εντοπίστηκαν έξω από υποστατικό στον Άγιο Ιωάννη, με την Αστυνομία να εξετάζει κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, βάσει των οποίων κατέληξε στην ταυτότητα του φερόμενου δράστη.

Ο ύποπτος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και οδηγήθηκε, το πρωί της Πέμπτης, στο δικαστήριο, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για την 8ήμερη προσωποκράτηση του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 34χρονος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, καθώς αναχωρούσε με μοτοσικλέτα, από σημείο όπου είχε διαπληκτισμό με άλλο πρόσωπο.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται ενώ εξετάσεις γίνονται προς εντοπισμό του όπλου και της μοτοσικλέτας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε
Το ChatGPT μεταμορφώνεται: Τώρα «μιλά» με Spotify, Booking και Figma
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

 16.10.2025 - 14:39
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πατέρας άφησε την 2 ετών κόρη του στο αυτοκίνητο για ώρες ενώ εκείνος έπαιζε Playstation

 16.10.2025 - 15:02
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Μητσοτάκης: «Η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο»

Μητσοτάκης: «Η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο»

  •  16.10.2025 - 13:56
ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

  •  16.10.2025 - 14:39
Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

Νέα επιστολή Κρις Τριανταφυλλίδη για την Άννα Αριστοτέλους - Κάνει λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας

  •  16.10.2025 - 12:46
Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

  •  16.10.2025 - 14:52
Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

  •  16.10.2025 - 11:55
Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

  •  16.10.2025 - 14:04
Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

  •  16.10.2025 - 11:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα