Πυροβόλησε στον αέρα μετά από καυγά με άλλο πρόσωπο - Στο κελί 34χρονος στη Λεμεσό

Συγκεκριμένα, κάλυκες πυροβόλου όπλου εντοπίστηκαν έξω από υποστατικό στον Άγιο Ιωάννη, με την Αστυνομία να εξετάζει κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, βάσει των οποίων κατέληξε στην ταυτότητα του φερόμενου δράστη.

Ο ύποπτος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και οδηγήθηκε, το πρωί της Πέμπτης, στο δικαστήριο, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των αστυνομικών ανακριτών για την 8ήμερη προσωποκράτηση του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 34χρονος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, καθώς αναχωρούσε με μοτοσικλέτα, από σημείο όπου είχε διαπληκτισμό με άλλο πρόσωπο.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται ενώ εξετάσεις γίνονται προς εντοπισμό του όπλου και της μοτοσικλέτας.