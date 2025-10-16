ΠΟΕΔ: «Δεν αποδέχεται» την πρόταση του ΥΠΑΝ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών – Ποιοι οι λόγοι

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ, αφού συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία, και αφού συζήτησε και εξέτασε διεξοδικά την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου αποφασίζει τα εξής:

1. Δεν αποδέχεται ως έχει την τελική πρόταση του ΥΠΑΝ, όπως αυτή έχει κατατεθεί στη Βουλή στις 2 Οκτωβρίου 2025, καθώς βασικές της πρόνοιες βρίσκονται σε αντίθεση με τις θέσεις της ΠΟΕΔ.

2. Θεωρεί ότι η πρόταση αυτή, δεν βελτιώνει σε σημαντικά σημεία το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης και ενδεχόμενη εφαρμογή της ως έχει κατατεθεί, δεν αποδίδει έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση και αναμένεται να επαναλάβει στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα και να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

3. Διαπιστώνει ότι συνεχίζει να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις θέσεις και στη φιλοσοφία που η Οργάνωση θέλει να διέπει τη νέα πρόταση για σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (π.χ. ο ρόλος της διευθυντικής ομάδας στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, συχνότητα αξιολογήσεων, εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας κ.ά.). Παράλληλα, όπου επιφέρονται διαφοροποιήσεις ή προσθήκες στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών για να μπορεί να εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο, πρέπει να θεσμοθετείται και η ανάλογη υποστήριξη. Θεωρούμε πως δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση ή συμφωνία στα πιο πάνω θέματα μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις στο πλαίσιο του διαλόγου και τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις που καταθέσαμε ως ΠΟΕΔ, οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το ΥΠΑΝ. Σημειώνουμε επίσης ότι μεγάλος αριθμός σημαντικών ζητημάτων παραμένουν ασαφή και αφήνονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης, μια επιτροπή που ενώ περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και αναλαμβάνει σοβαρές υποχρεώσεις κατά τη μεταβατική περίοδο, δεν έχει σαφείς όρους εντολής και δεν προβλέπεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις που θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

4. Επαναβεβαιώνει τη θέση υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης με παιδαγωγικό χαρακτήρα, με βάση τις αρχές που καθορίστηκαν από το ΠΣΓΑ τον Φεβρουάριο του 2025

5. Τονίζει ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική, για να λειτουργήσει ως πραγματικό εργαλείο βελτίωσης, ξεκινώντας από την εκπαιδευτική πολιτική και τις δομές που διαμορφώνουν το σύστημα. Δεν μπορεί η ευθύνη της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης να μεταφέρεται αποκλειστικά στους/στις εκπαιδευτικούς και να αγνοούνται επιπρόσθετοι παράγοντες, που στις πλείστες των περιπτώσεων αποτελούν τις πιο βασικές αιτίες των προβλημάτων: ανεπαρκείς πόροι, ελλιπές ή πεπαλαιωμένο εκπαιδευτικό υλικό, ελλιπής υποστήριξη, εργασιακή ανασφάλεια, ελλείψεις στη διοικητική δομή, αναδιάρθρωση διδακτικού χρόνου κ.ά. Η υλοποίηση-διαχείριση των πιο πάνω πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και όχι μοχλό πίεσης για αποδοχή εκβιαστικά οποιουδήποτε νέου σχεδίου αξιολόγησης.

6. Διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι, η Οργάνωση δεν αποδέχεται τη διασύνδεση της όποιας εκπαιδευτικής πολιτικής που στόχο έχει τη βελτίωση του Δημόσιου Σχολείου, για να αποδεχτεί, κατά τρόπο εκβιαστικό, ένα νομοθέτημα που δεν περιλαμβάνει τις θέσεις της Οργάνωσης.

7. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να αποσύρει από τη Βουλή το προτεινόμενο σχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστικό, ειλικρινή και θεσμικά κατοχυρωμένο διάλογο, στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ισοτιμίας και του σεβασμού προς τον ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού, με στόχο την εξεύρεση συγκλίσεων.

8. Απαιτεί σεβασμό από την επίσημη πλευρά και καταδικάζει τις όποιες αναφορές κατά του ρόλου της ΠΟΕΔ, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος του τόπου μας, με τρόπο ανιστόρητο και απαξιωτικό. Εκεί που βάλλεται το συνδικαλιστικό κίνημα βάλλεται και η Δημοκρατία.

9. Καλεί τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας να μην προχωρήσουν στη συζήτηση ή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου και να ζητήσουν από το ΥΠΑΝ να συνεχίσει με ουσιαστικό διάλογο μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Ταυτόχρονα, η ΠΟΕΔ το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει την πραγματοποίηση συναντήσεων με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα.

Τέλος, το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ καλεί το ΕΔΣ της Οργάνωσης, ανάλογα και με την εξέλιξη που θα έχει το θέμα, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζεται, μη αποκλειομένων και απεργιακών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο (όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην Παγκύπρια Συνέλευση των μελών της ΠΟΕΔ τον περασμένο Ιούνιο), έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα επιβληθεί οποιοδήποτε σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο δεν θα λαμβάνει υπόψη τις βασικές θέσεις της ΠΟΕΔ και των μελών της που θα επηρεαστούν από αυτό.