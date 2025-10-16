ΒΙΝΤΕΟ: Η αντίδραση πρώην ομήρου της Χαμάς όταν δοκιμάζει σοκολάτα μετά την απελευθέρωσή του

Ένας από αυτούς, ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, βίωσε τη φρίκη στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς. Ο Νταλάλ είχε βρεθεί στο ρέιβ πάρτι Nova, στο Νότιο Ισραήλ, όταν στις 7 Οκτωβρίου 2023 άρχισε η αιχμαλωσία του μετά την επίθεση της Χαμάς.

Μετά την απελευθέρωσή του και την ανταλλαγή ομήρων, ο Νταλάλ επέστρεψε στο Ισραήλ, όπου τον υποδέχθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα, μία σειρά από τάπερ γεμάτα λιχουδιές, ανάμεσά τους και γλυκά με σοκολάτα.

Guy Gilboa-Dalal after his release- imagine discovering food again...🥹

I know he shouldn't have eaten that much and he probably felt sick after, but at that moment, I think he just didn't care.

He just wanted to feel human again.❤️#hostagesreturn pic.twitter.com/Vu8BXoKiFQ — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) October 15, 2025

Η αντίδρασή του, όταν δοκίμασε σοκολάτα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, θύμισε την αντίδραση ενός μικρού παιδιού που δοκιμάζει κάτι που του αρέσει για πρώτη φορά. Η χαρακτηριστική αυτή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.