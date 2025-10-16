Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Η αντίδραση πρώην ομήρου της Χαμάς όταν δοκιμάζει σοκολάτα μετά την απελευθέρωσή του

 16.10.2025 - 14:19
ΒΙΝΤΕΟ: Η αντίδραση πρώην ομήρου της Χαμάς όταν δοκιμάζει σοκολάτα μετά την απελευθέρωσή του

Συγκλονίζουν οι εικόνες που καταγράφουν τις πρώτες στιγμές ελευθερίας των Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τα χέρια της Χαμάς και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους στο Ισραήλ.

Ένας από αυτούς, ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, βίωσε τη φρίκη στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς. Ο Νταλάλ είχε βρεθεί στο ρέιβ πάρτι Nova, στο Νότιο Ισραήλ, όταν στις 7 Οκτωβρίου 2023 άρχισε η αιχμαλωσία του μετά την επίθεση της Χαμάς.

Μετά την απελευθέρωσή του και την ανταλλαγή ομήρων, ο Νταλάλ επέστρεψε στο Ισραήλ, όπου τον υποδέχθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα, μία σειρά από τάπερ γεμάτα λιχουδιές, ανάμεσά τους και γλυκά με σοκολάτα.

Η αντίδρασή του, όταν δοκίμασε σοκολάτα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, θύμισε την αντίδραση ενός μικρού παιδιού που δοκιμάζει κάτι που του αρέσει για πρώτη φορά. Η χαρακτηριστική αυτή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

