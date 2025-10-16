Ecommbx
LIKE ONLINE

Το ChatGPT μεταμορφώνεται: Τώρα «μιλά» με Spotify, Booking και Figma

 16.10.2025 - 13:45
Το ChatGPT μεταμορφώνεται: Τώρα «μιλά» με Spotify, Booking και Figma

Η OpenAI ανακοίνωσε ένα νέο βήμα στη στρατηγική της για την ενοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και καθημερινών υπηρεσιών, επιτρέποντας στους χρήστες του ChatGPT να συνδέονται απευθείας με εφαρμογές τρίτων μέσα από τη συνομιλία.

Η λειτουργία, που παρουσιάστηκε στην ετήσια εκδήλωση προγραμματιστών της εταιρείας, επιτρέπει τη χρήση εφαρμογών όπως Spotify, Zillow, Expedia, Booking.com και Figma, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να φύγει από το περιβάλλον του chatbot.

Έτσι, κάποιος μπορεί να ζητήσει μια λίστα αναπαραγωγής για το Σαββατοκύριακο, να αναζητήσει σπίτι προς ενοικίαση ή να οργανώσει ταξίδι, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον συνομιλίας. Η νέα δυνατότητα, που ονομάζεται «συνομιλία με εφαρμογές» (Chat with Apps), προϋποθέτει μόνο μία αρχική σύνδεση στις υπηρεσίες.

«Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες απευθείας μέσα στο ChatGPT», δήλωσε ο Brad Lightcap, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, στο Bloomberg TV.

Φρενήρεις εβδομάδες για την OpenAI

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από μια σειρά ραγδαίων εξελίξεων:

Η εταιρεία ολοκλήρωσε δευτερεύουσα πώληση μετοχών, καθιστώντας την την πιο πολύτιμη startup στον κόσμο.

Παρουσίασε τη νέα εφαρμογή κοινωνικής βίντεο Sora, που εκτοξεύτηκε στην κορυφή του App Store.

Ανακοίνωσε στρατηγικές συμφωνίες υποδομής με τη Nvidia και την AMD, ενισχύοντας τη βάση της σε υπολογιστική ισχύ.

Η αναφορά αυτών των συνεργασιών είχε άμεση επίδραση στις αγορές: οι μετοχές των Figma, Expedia και Booking Holdings σημείωσαν άνοδο μετά την παρουσίασή τους στην εκδήλωση. «Είναι ένα νέο, παράξενο φαινόμενο της εποχής», σχολίασε ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI.

Ο Jony Ive, ο θρυλικός σχεδιαστής προϊόντων της Apple, εμφανίστηκε επίσης στην εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία του με τον Altman για την ανάπτυξη νέου AI hardware project. Αν και δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες, ανέφερε ότι η ομάδα του εξετάζει «15 έως 20 συναρπαστικές ιδέες προϊόντων», υπονοώντας μια ριζικά νέα προσέγγιση στην αλληλεπίδραση ανθρώπουμηχανής.

800 εκατομμύρια χρήστες και εκρηκτική ανάπτυξη

Ο Altman αποκάλυψε ότι το ChatGPT έχει ξεπεράσει τους 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες, αριθμός που καθιστά την πλατφόρμα τη δημοφιλέστερη AI υπηρεσία παγκοσμίως. Η OpenAI αναμένεται να αγγίξει έσοδα 13 δισ. δολαρίων το 2025, από 4 δισ. το 2024, ωστόσο παραμένει μη κερδοφόρα, επενδύοντας τεράστια ποσά σε έρευνα, δεδομένα και υπολογιστική ισχύ.

«Κάποια στιγμή θα γίνουμε πολύ κερδοφόροι», ανέφερε ο Altman. «Αλλά προς το παρόν βρισκόμαστε στη φάση επένδυσης και ανάπτυξης».

Το ChatGPT ως λειτουργικό σύστημα του μέλλοντος

Η OpenAI παρουσίασε και το AgentKit, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν AI πράκτορες λογισμικό που εκτελεί σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Ήδη εταιρείες όπως η Albertson’s, η Box και η Canva χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία.

Παράλληλα, η OpenAI ανακοίνωσε νέα μικρότερα μοντέλα φωνής και εικόνας, με στόχο χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη παραγωγή, καθώς και 23 εκατομμύρια λήψεις ανοιχτών μοντέλων στην πλατφόρμα Hugging Face.

Σύμφωνα με τον Nick Turley, επικεφαλής του ChatGPT, μέσα στους επόμενους μήνες η πλατφόρμα θα εξελιχθεί σε λειτουργικό σύστημα AI, όπου οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεκάδες εφαρμογές και υπηρεσίες χωρίς να φύγουν από το περιβάλλον της.

«Όταν δημιουργήσαμε το ChatGPT, δεν θέλαμε να φτιάξουμε απλώς ένα chatbot», τόνισε ο Turley. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν υπερβοηθό και τώρα πλησιάζουμε σε αυτό το όραμα».

Πηγή: newmoney.gr

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

