Κέικ… θανάτου: Μάνα και κόρη νεκρές από δηλητηριασμένη τούρτα γενεθλίων

Μια οικογενειακή γιορτή, στα προάστια του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν μια μητέρα και η κόρη της πέθαναν μετά την κατανάλωση μιας τούρτας γενεθλίων, που φέρεται να είχε δηλητηριαστεί από συγγενή που τους χρωστούσε χρήματα.

Η 52χρονη Ana Maria de Jesus και η 21χρονη Larissa de Jesus Castilho μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού έφαγαν ένα κομμάτι από το κέικ που είχε φέρει ο σύζυγος της ανιψιάς της Ana Maria, Patricia.

Οι εξετάσεις που έγιναν μετά τον θάνατό τους έδειξαν την παρουσία φυτοφαρμάκων στα σώματά τους. Οι αστυνομικοί ζήτησαν τη σύλληψη και την κράτηση της Patricia και του συντρόφου της, γνωστού μόνο ως Leonardo.

Έπειτα από έλεγχο στα κινητά τους, η αστυνομία ανακάλυψε ότι εκείνος είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο «Οι αιτίες καρδιακής προσβολής προκαλούν σπασμούς», ενώ η Patricia είχε ψάξει «Δηλητηρίαση από καθαριστικό».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ana Maria, που ζούσε στη συνοικία Ipiranga του Σάο Πάολο, συνήθιζε να δανείζει χρήματα στην ανιψιά της και τον σύντροφό της και ένα χρέος ενδέχεται να συνδέεται με το τραγικό γεγονός.

Ο Leonardo καταγράφηκε σε βίντεο να φτάνει με τη μηχανή του την ημέρα μετά τα γενέθλια της οικογένειας. Η Ana Maria, που είχε χάσει την γιορτή λόγω ενός κρυολογήματος, έφαγε το κομμάτι κέικ που της είχε αφήσει εκείνος αργότερα το απόγευμα.

Τηλεφώνησε στην κόρη της λίγο μετά, λέγοντας ότι ένιωθε άρρωστη και δεν μπορούσε να σηκωθεί όρθια. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο. Η Larissa και ένας 16χρονος ξάδελφός της, που επέζησε παρά το γεγονός ότι έφαγε και αυτός το τούρτα γενεθλίων, απόλαυσαν το γλυκό μετά την επιστροφή τους στο σπίτι, όταν τους είπαν ότι η Ana Maria θα παρέμενε στο νοσοκομείο για τη νύχτα.

Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε ότι η μονάδα ανθρωποκτονιών διερευνά τους θανάτους και σε δήλωση ανέφερε: «Στις 8 Οκτωβρίου εκτελέστηκαν εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης, με αποτέλεσμα την κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, τα οποία στάλθηκαν για εξαγωγή δεδομένων. Οι πληροφορίες που λήφθηκαν αναλύονται ακόμη από τους ερευνητές».

Τα αρχικά αποτελέσματα που διέρρευσαν στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, μαζί με τις εξετάσεις που έδειξαν τα φυτοφάρμακα, συνδέθηκαν με τις ενοχοποιητικές αναζητήσεις στα κινητά του ζευγαριού. Ο Leonardo ισχυρίστηκε ότι απλώς βοηθούσε έναν φίλο, ενώ η Patricia, των οποίων οι αναζητήσεις στο Google περιλάμβαναν επίσης τις λέξεις «Εγχειρίδιο πειθούς του FBI», φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν θυμάται να τις έκανε.

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για τους θανάτους στα τέλη Ιουλίου, όταν η Ana Maria κατέληξε στο νοσοκομείο, και οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: enikos.gr