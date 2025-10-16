Black Friday: Έρχονται μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις από αυτές τις αεροπορικές εταιρείες - Πότε και τι να περιμένετε

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι των εκπτώσεων, μετατρέποντας την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου σε ιδανική στιγμή για κρατήσεις ταξιδιών με τιμές που πετούν… χαμηλά.

Στην Ελλάδα, οι Aegean Airlines και Sky Express προετοιμάζονται να ρίξουν τις δικές τους προσφορές για την Black Friday 2025, ενώ η Ryanair, γνωστή για τις θεαματικές της εκπτώσεις, αναμένεται να ακολουθήσει με εντυπωσιακές τιμές σε δεκάδες προορισμούς. Από εσωτερικές διαδρομές και μικρές αποδράσεις μέχρι διεθνή δρομολόγια στην Ευρώπη, το φετινό «κύμα» προσφορών υπόσχεται να κάνει τον Νοέμβριο τον μήνα που… κλείνεις εισιτήρια, όχι ψώνια.

Πέρυσι, οι εκπτώσεις της Aegean έφτασαν το 70 %, ενώ η Sky Express πούλησε εισιτήρια από μόλις €10. Αν κρίνουμε από τα σημάδια, η φετινή Black Friday θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική, με στόχο να προσελκύσει τους ταξιδιώτες που οργανώνουν νωρίς τις διακοπές του 2026 ή τα χειμερινά τους ταξίδια.

Πέρα από τις μεγάλες εκπτώσεις, η τάση αυτή αποκαλύπτει και κάτι βαθύτερο: η ταξιδιωτική εμπειρία γίνεται πλέον κομμάτι της “καταναλωτικής γιορτής”. Οι αεροπορικές δεν πουλάνε απλώς φθηνά εισιτήρια· προσφέρουν την υπόσχεση της απόδρασης, της ανανέωσης και του ταξιδιού που όλοι αναζητούμε, ειδικά μετά από περιόδους πίεσης.

Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες ρίχνουν τιμές

Aegean Airlines : Εκπτώσεις έως 70 % και διεθνείς προσφορές

Η Aegean συμμετέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια στη Black Friday, προσφέροντας εντυπωσιακές εκπτώσεις τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή δρομολόγια.

Το 2024, η εταιρεία είχε προσφορές έως και 70 %, που κάλυπταν δεκάδες ευρωπαϊκούς προορισμούς, με ισχύ για κρατήσεις μέσα στο 24ωρο της Black Friday και ταξίδια που εκτείνονταν σε όλο το 2025.

Για φέτος, αναμένεται αντίστοιχη καμπάνια, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή ταξιδιωτικά, με την Aegean να εστιάζει τόσο στα city breaks της Ευρώπης όσο και στα δημοφιλή δρομολόγια προς Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τη σελίδα “Offers & Competitions” της εταιρείας, όπου θα δημοσιευτούν οι επίσημες εκπτώσεις λίγες ημέρες πριν την 28η Νοεμβρίου.

Sky Express: Πτήσεις από 10 € και ευκαιρίες για όλους

Η Sky Express έκανε πέρυσι τη διαφορά, προσφέροντας εισιτήρια από μόλις 10 €, στο πλαίσιο της δικής της Black Friday καμπάνιας.

Η προσφορά ίσχυε για κρατήσεις μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2024, και περιελάμβανε τόσο εσωτερικές πτήσεις όσο και διεθνείς προς Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες και Λάρνακα.

Για το 2025, η εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει δυναμικά, με νέες εκπτώσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Νοεμβρίου. Οι χαμηλοί ναύλοι και η ευελιξία κρατήσεων της Sky Express τη φέρνουν στην κορυφή των επιλογών για όσους ψάχνουν σύντομες και οικονομικές αποδράσεις.

Οι διεθνείς προσφορές της Ryanair

Η Ryanair, η βασίλισσα των “flash sales”, δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με αναφορές, η ιρλανδική low-cost εταιρεία σχεδιάζει σειρά προσφορών που θα ξεκινήσουν ήδη από την “Black Week” (λίγες ημέρες πριν την 28η Νοεμβρίου), με εκπτώσεις έως και 50 % και τη γνωστή προσφορά “Buy One, Get One Half Price”.

Πέρυσι, οι εκπτώσεις αφορούσαν πάνω από 200 ευρωπαϊκούς προορισμούς — και οι προσφορές εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Φέτος, η Ryanair στοχεύει να επαναλάβει την επιτυχία, με νέα deals που θα αφορούν πτήσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Κέρκυρα προς Ευρώπη.

Τι να προσέξεις πριν αγοράσεις

Οι εκπτώσεις συνήθως ισχύουν μόνο για περιορισμένες ημερομηνίες ταξιδιού.

Ειδικά οι πολύ χαμηλοί ναύλοι μπορεί να αφορούν ταξίδια Ιανουάριο–Μάρτιο 2026.

Οι φθηνές θέσεις εξαντλούνται γρήγορα.

Ενεργοποίησε ειδοποιήσεις και newsletters πριν ξεκινήσει η καμπάνια.

Διάβασε πάντα τους όρους αλλαγής/ακύρωσης.

Ορισμένες προσφορές δεν επιδέχονται αλλαγή ή επιστροφή.

Κάνε σύγκριση τιμών.

Μερικές φορές οι Black Friday τιμές είναι ίδιες με άλλες προσφορές του χρόνου — έλεγξέ το πριν αγοράσεις.

Η Black Friday 2025 δεν είναι απλώς μια ημέρα εκπτώσεων — είναι μια ευκαιρία να οργανώσεις έξυπνα τα επόμενα ταξίδια σου. Οι ελληνικές αεροπορικές φαίνεται πως στοχεύουν να καθιερώσουν τη Black Friday ως σημείο αναφοράς για τον ταξιδιωτικό προγραμματισμό, ενώ οι διεθνείς παίκτες, όπως η Ryanair, αυξάνουν τον ανταγωνισμό με προσφορές που δύσκολα αφήνουν τους ταξιδιώτες αδιάφορους.

Αν υπάρχει ένα μάθημα από τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι καλές πτήσεις δεν περιμένουν. Και στη φετινή Black Friday, το πιο γρήγορο “κλικ” μπορεί να σημαίνει και το πιο φθηνό εισιτήριο.

