Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα στη Λευκωσία – Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα στη Λευκωσία – Δείτε φωτογραφία

 16.10.2025 - 12:31
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα στη Λευκωσία – Δείτε φωτογραφία

Καταζητείται ο Λέλλος Ιορδάνου, 53 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

 16.10.2025 - 12:10
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

  •  16.10.2025 - 06:25
Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

  •  16.10.2025 - 10:25
Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

  •  16.10.2025 - 11:52
Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

  •  16.10.2025 - 11:55
Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

  •  16.10.2025 - 11:32
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.10.2025 - 09:26
Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

  •  16.10.2025 - 08:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα