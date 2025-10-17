Το hack με το ChatGPT που δείχνει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram

Ενώ το Instagram δοκιμάζει συνεχώς νέες λειτουργίες, από διαδραστικούς χάρτες μέχρι συνεργασίες με celebrities, οι χρήστες εξακολουθούν να ζητούν τα ίδια πράγματα... το χρονολογικό feed, το activity tab των φίλων και φυσικά, έναν τρόπο να βλέπουν ποιος τους έκανε unfollow.

Μια δημιουργός βρήκε επιτέλους τη λύση. Και όχι, δεν χρειάζεται καμία εξωτερική εφαρμογή, μόνο λίγη βοήθεια από το ChatGPT.

Η viral ιδέα που έκανε τον γύρο του Instagram

Η Jules Antoinette (@libvoriann) ανέβασε ένα βίντεο με τη φράση: «Αφού το Instagram δεν θέλει να μας δώσει unfollow app, το ChatGPT βρήκε τον τρόπο».

Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο ξεπέρασε τις 100.000 προβολές, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν ότι το κόλπο είναι «απλό αλλά ιδιοφυές».

Πώς γίνεται βήμα-βήμα

Η διαδικασία δεν απαιτεί καμία εφαρμογή τρίτων, άρα κανέναν κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα σου:

Από το προφίλ σου, πήγαινε στο μενού (τρεις γραμμές πάνω δεξιά) και επίλεξε Κέντρο λογαριασμών (Accounts Centre).

Πήγαινε στην ενότητα «Οι πληροφορίες και τα δικαιώματά σας» (Your information and permissions).

Επίλεξε «Εξαγωγή των πληροφοριών σας» (Export your information).

Στην προσαρμογή, τσέκαρε μόνο το «Ακόλουθοι και ακολουθούμενοι» (followers and following).

Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, κατέβασε το αρχείο.

Άνοιξε το ChatGPT και γράψε: «Διάβασε το αρχείο μου και δείξε μου ποιοι δεν με ακολουθούν πίσω, δίνοντάς μου τα links των προφίλ τους».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η εφαρμογή παράγει μια ακριβή λίστα των unfollows, χωρίς την ανάγκη καμίας άλλης υπηρεσίας.

Γιατί προτιμούν το ChatGPT από τις κλασικές εφαρμογές

Μέχρι σήμερα, όποιος ήθελε να δει ποιος τον έκανε unfollow έπρεπε να χρησιμοποιήσει apps τρίτων, που συχνά ζητούν πρόσβαση στον λογαριασμό με κίνδυνο να χαθούν δεδομένα ή να υπάρξει παραβίαση.

Το hack με το ChatGPT είναι πιο ασφαλές, γρήγορο και ιδιωτικό, καθώς δεν απαιτεί καμία σύνδεση με εξωτερικό πάροχο.

Πηγή: gazzetta.gr