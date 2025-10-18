Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη – «Για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από επίσημη τοποθέτησή του προς τα ΜΜΕ, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην απόφασή του. Ο γνωστός ποινικολόγος, που είχε αναλάβει τις πρόσφατες υποθέσεις του τραγουδιστή —μεταξύ αυτών και την πολύκροτη υπόθεση του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο— έκανε λόγο για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Η είδηση έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία», καθώς μέχρι πρόσφατα οι δύο άνδρες φαίνονταν να διατηρούν άριστη συνεργασία.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Μερκουλίδη

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι το ύφος της δήλωσης είναι ήπιο και ευγενικό, δεν λείπουν οι ερμηνείες που κάνουν λόγο για υπόγειες εντάσεις και διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η αποχώρηση του Γιώργου Μερκουλίδη, ενός από τους πιο έμπειρους ποινικολόγους της χώρας, θεωρείται κομβική εξέλιξη στη νομική και προσωπική πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.