ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο MED9 – Βλέπει Ευρωπαίους ηγέτες και προβάλλει την κυπριακή πρωτοβουλία για τη Γάζα

 18.10.2025 - 09:14
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο MED9 – Βλέπει Ευρωπαίους ηγέτες και προβάλλει την κυπριακή πρωτοβουλία για τη Γάζα

Με τη συμμετοχή οκτώ άλλων ηγετών κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα λάβει μέρος τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο των εννέα μεσογειακών κρατών MED9 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει το πρωί της 20ης Οκτωβρίου για τη Σλοβενία, όπου θα μεταβεί στην πόλη-θέρετρο Portoroz για την πραγματοποίηση της Συνόδου MED9, σε μέρος της οποίας προσκλήθηκε να συμμετάσχει και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με συζήτηση των ηγετών για την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με κύριο θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στην κυπριακή πρωτοβουλία των έξι σημείων στη βάση του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργο της φιλοξενούσας Σλοβενίας κ. Ρόμπερτ Γκόλομπ, κατά την οποία θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις καθώς και ζητήματα που άπτονται των προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το απόγευμα, οι ηγέτες των κρατών της MED9 θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το ίδιο βράδυ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Νεκτάριο Σωτηρίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, της Κροατίας, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στις 21 Οκτωβρίου, στο Ζάγκρεμπ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κροατίας κ. Ζόραν Μιλάνοβιτς και θα παρακαθήσει σε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντρέι Πλένκοβιτς, με κύρια θέματα συζήτησης τις διμερείς σχέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

