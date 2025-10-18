Σε ποια χώρα ζουν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου – Η θέση της Κύπρου

Εν έτει 2025, η νοημοσύνη γίνεται αντιληπτή ως μια πολυδιάστατη έννοια, που υπερβαίνει τα στερεότυπα ή τους μεμονωμένους δείκτες. Η έννοια της «ευφυΐας» μιας χώρας αντανακλά την ικανότητά της να μαθαίνει, να καινοτομεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις γνώσεις που κατακτά. Τα ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα, η επιστημονική έρευνα και η υψηλή γνωστική ικανότητα συμβάλλουν όλα στην πνευματική ανάδειξη ενός λαού.

Θέλοντας να αναδείξει τους λαούς που κρατούν τα σκήπτρα της νοημοσύνης παγκοσμίως, η Trading Platforms ανέλυσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ΟΟΣΑ για τις επιδόσεις μαθητών σε επιστήμες, μαθηματικά και ανάγνωση (PISA 2022), συνεξετάζοντας τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ), καθώς και τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν.

Η Ασία κρατά καλά τα ηνία της κορυφής

Διάφορες ασιατικές χώρες καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης με τις πιο έξυπνες χώρες του κόσμου. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Χονγκ Κονγκ, με βαθμολογία ευφυΐας 94/100, χάρη στον εντυπωσιακό μέσο όρο PISA 520 και την παραγωγική ερευνητική παραγωγή 548,5 επιστημονικών άρθρων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Ο μέσος όρος IQ είναι 107,06, ο δεύτερος υψηλότερος παγκοσμίως. Το υψηλότερο μέσο IQ στον κόσμο (107,1) κατέχει η Ταϊβάν, ενώ η Σιγκαπούρη προηγείται στις βαθμολογίες PISA με μέσο όρο 560 βαθμών, επιτυγχάνοντας βαθμολογία ευφυΐας 81,6/100. Άλλες χώρες της Ασίας με υψηλές επιδόσεις είναι η Ιαπωνία (64,4/100) και η Νότια Κορέα (64,3/100).

Οι ευρωπαϊκές βαθμολογίες και η θέση της Ελλάδας

Η Ελβετία κατατάσσεται ως η πιο έξυπνη χώρα της Ευρώπης, με βαθμολογία ευφυΐας 72,2/100, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις PISA, μέσο IQ 100,8 και 3.967 επιστημονικές δημοσιεύσεις το 2024. Άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ξεχωρίζουν είναι η Ισλανδία (59,1/100), η Δανία (57,9/100), η Φινλανδία (55,2/100) και η Σουηδία (54,4/100), που επιτυγχάνουν σταθερά υψηλές βαθμολογίες χάρη στα ισχυρά συστήματα εκπαίδευσης και έρευνας. Η ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν γενικά χαμηλότερες επιδόσεις, με χώρες όπως η Ρουμανία (27,6/100), η Ουκρανία (26,9/100) και η Μολδαβία (26,8/100) να υστερούν λόγω των περιορισμένων επενδύσεων στην έρευνα και της άνισης εκπαιδευτικής ικανότητας.

Η Κύπρος βρίσκεται στη 45η θέση του κόσμου σε ό,τι αφορά στο μέσο IQ, με δείκτη 98,51.

Ο δείκτης ευφυΐας αντικατοπτρίζει τρεις βασικές διαστάσεις:

Σχολικές επιδόσεις, με βάση τα αποτελέσματα του PISA 2022 στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες. Οι βαθμολογίες κλιμακώνονται σε σχέση με έναν μέσο όρο 500 βαθμών, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν ισχυρότερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και γνωστική ικανότητα.

Επιστημονική παραγωγή, η οποία υπολογίζεται μέσω του αριθμού των ερευνητικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2024, υπογραμμίζοντας την ένταση των εθνικών ερευνητικών προσπαθειών σε σχέση με τον πληθυσμό.

Γνωστικές ικανότητες, σε συνδυασμό με τους εθνικούς μέσους όρους IQ, που παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο, καταγράφοντας τις δεξιότητες συλλογισμού, μάθησης και επίλυσης προβλημάτων.

Κάνοντας μια ανασκόπηση στα αποτελέσματα, ο Martin Tunchev, αναλυτής της Trading Platforms, εξηγεί γιατί η νοημοσύνη συνδέεται με την επιτυχία: «Ένας υψηλός μέσος δείκτης IQ συνήθως οδηγεί σε καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, ενισχύουν την επιστημονική παραγωγή και την καινοτομία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ασία δίνει το καλύτερο παράδειγμα: Χώρες όπως η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν δείχνουν πώς η επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να δημιουργήσει έναν επιτυχημένο κύκλο γνώσης και καινοτομίας.

Συμπερασματικά, η παγκόσμια κατάταξη ευφυΐας για το 2025 υπογραμμίζει ότι η νοημοσύνη διαμορφώνεται όχι μόνο από την έμφυτη γνωστική ικανότητα, αλλά κι απ’ τα εκπαιδευτικά συστήματα, την ερευνητική υποδομή και την πολιτιστική έμφαση στη μάθηση. Ενώ ηγέτες όπως το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν και η Ελβετία κυριαρχούν στην κατάταξη, οι αναδυόμενες στρατηγικές και επενδύσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν το πνευματικό τοπίο τα επόμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr