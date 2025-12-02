Αντιδράσεις στη Βουλή για το σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια για εξόφληση εξωδίκων

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού κατήγγειλε ότι η Αστυνομία αποφάσισε την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος στα αεροδρόμια χωρίς καμία νομοθετική πρόβλεψη, επισημαίνοντας ότι οι αρχές σταματούν ταξιδιώτες για οφειλόμενα εξώδικα χωρίς το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο.

Ο κ. Δαμιανού υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Νομικών είχε αποφασίσει ομόφωνα πως σχετικό κονδύλι δεν θα εγκριθεί, τονίζοντας πως η προσπάθεια επαναφοράς του «από την πίσω πόρτα» είναι απαράδεκτη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το σύστημα να λειτουργεί ήδη, κάτι που, όπως ανέφερε, θα συνιστούσε και θέμα δημοσιονομικής ευθύνης, αφού δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις από τη Βουλή.

Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο εξέτασης του τροποποιητικού προϋπολογισμού ύψους €229,9 εκατ., ο οποίος αφορά ανακατανομή πιστώσεων για κοινωνικές παροχές, έργα και επιμέρους κρατικές ανάγκες.

«Το κράτος πρέπει ασφαλώς να εφαρμόζει τους νόμους, αλλά το κράτος δεν πρέπει να λειτουργεί ως μαφιόζος για να ξεγελά τον κόσμο», ανέφερε.

Ο κ. Δαμιανού είπε ακόμη ότι η πρακτική ελέγχου ταξιδιωτών στα αεροδρόμια, μπροστά σε δεκάδες πολίτες, για εξώδικα που ενδεχομένως να αγνοούν, συνιστά σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων τους. Υπενθύμισε ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί αυτεπάγγελτα με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Νομικών από τον Απρίλιο, όπου όλα τα κόμματα είχαν προειδοποιήσει ομόφωνα πως το κονδύλι δεν επρόκειτο να εγκριθεί, καθώς αφορά ένα σύστημα χωρίς νομοθετική βάση και χωρίς σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Παράλληλα ο κ. Δαμιανού εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ένα δίκαιο αίτημα των δήμων και της Ένωσης Δήμων, αλλά και απαίτηση της Επιτροπής Εσωτερικών που ήταν η δαπάνη για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης δρόμων πρωταρχικής σημασίας, ικανοποιείται μέσα από τον συγκεκριμένο τροποποιητικό προϋπολογισμό.

Σύστημα φωτοεπισήμανσης

Προβληματισμό προκάλεσαν επίσης ζητήματα της λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, με αφορμή πρόσθετες πιστώσεις που ζητούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Βουλευτές έθεσαν ζήτημα διαφάνειας ως προς το ύψος των κονδυλίων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος και τη συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία που το διαχειρίζεται για λογαριασμό του κράτους, με προβληματισμούς για το κατά πόσο η επιβάρυνση για το δημόσιο αυξάνεται όσο αυξάνονται οι καταγγελίες που εκδίδονται.

Βουλευτές ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση για το τελικό κόστος των υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να κληθούν στην Επιτροπή οι αρμόδιοι Υπουργοί και εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε να παρουσιάσουν αναλυτικά τις δαπάνες και να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα των πρόσθετων κονδυλίων.

Βουλευτές ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις για τη χρονική σύμπτωση τροποποιητικού και επερχόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού που αναμένεται έρθει την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ