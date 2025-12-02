Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑντιδράσεις στη Βουλή για το σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια για εξόφληση εξωδίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στη Βουλή για το σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια για εξόφληση εξωδίκων

 02.12.2025 - 15:33
Αντιδράσεις στη Βουλή για το σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια για εξόφληση εξωδίκων

Έντονη ανησυχία προκάλεσε κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών το γεγονός ότι στον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό του 2025 έχει περιληφθεί, κονδύλι περίπου €4 εκατ. για το σύστημα «photo radar list» που εφαρμόζεται στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού κατήγγειλε ότι η Αστυνομία αποφάσισε την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος στα αεροδρόμια χωρίς καμία νομοθετική πρόβλεψη, επισημαίνοντας ότι οι αρχές σταματούν ταξιδιώτες για οφειλόμενα εξώδικα χωρίς το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο.

Ο κ. Δαμιανού υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Νομικών είχε αποφασίσει ομόφωνα πως σχετικό κονδύλι δεν θα εγκριθεί, τονίζοντας πως η προσπάθεια επαναφοράς του «από την πίσω πόρτα» είναι απαράδεκτη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το σύστημα να λειτουργεί ήδη, κάτι που, όπως ανέφερε, θα συνιστούσε και θέμα δημοσιονομικής ευθύνης, αφού δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις από τη Βουλή.

Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο εξέτασης του τροποποιητικού προϋπολογισμού ύψους €229,9 εκατ., ο οποίος αφορά ανακατανομή πιστώσεων για κοινωνικές παροχές, έργα και επιμέρους κρατικές ανάγκες.

«Το κράτος πρέπει ασφαλώς να εφαρμόζει τους νόμους, αλλά το κράτος δεν πρέπει να λειτουργεί ως μαφιόζος για να ξεγελά τον κόσμο», ανέφερε.

Ο κ. Δαμιανού είπε ακόμη ότι η πρακτική ελέγχου ταξιδιωτών στα αεροδρόμια, μπροστά σε δεκάδες πολίτες, για εξώδικα που ενδεχομένως να αγνοούν, συνιστά σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων τους. Υπενθύμισε ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί αυτεπάγγελτα με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Νομικών από τον Απρίλιο, όπου όλα τα κόμματα είχαν προειδοποιήσει ομόφωνα πως το κονδύλι δεν επρόκειτο να εγκριθεί, καθώς αφορά ένα σύστημα χωρίς νομοθετική βάση και χωρίς σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Παράλληλα ο κ. Δαμιανού εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ένα δίκαιο αίτημα των δήμων και της Ένωσης Δήμων, αλλά και απαίτηση της Επιτροπής Εσωτερικών που ήταν η δαπάνη για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης δρόμων πρωταρχικής σημασίας, ικανοποιείται μέσα από τον συγκεκριμένο τροποποιητικό προϋπολογισμό.

Σύστημα φωτοεπισήμανσης

Προβληματισμό προκάλεσαν επίσης ζητήματα της λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, με αφορμή πρόσθετες πιστώσεις που ζητούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Βουλευτές έθεσαν ζήτημα διαφάνειας ως προς το ύψος των κονδυλίων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος και τη συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία που το διαχειρίζεται για λογαριασμό του κράτους, με προβληματισμούς για το κατά πόσο η επιβάρυνση για το δημόσιο αυξάνεται όσο αυξάνονται οι καταγγελίες που εκδίδονται.

Βουλευτές ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση για το τελικό κόστος των υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να κληθούν στην Επιτροπή οι αρμόδιοι Υπουργοί και εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε να παρουσιάσουν αναλυτικά τις δαπάνες και να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα των πρόσθετων κονδυλίων.

Βουλευτές ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις για τη χρονική σύμπτωση τροποποιητικού και επερχόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού που αναμένεται έρθει την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό
Συγκινεί η Όλγα Ποταμίτου: «Σας αγαπώ… εσείς μου δίνατε ζωή» – Το μήνυμα καρδιάς μέσα από βίντεο του Κώστα Βήχα
Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας
Ταξιδεύεις Ελλάδα; Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο όλη η χώρα – Γιατί τραβούν χειρόφρενο
«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

5 τύποι ανθρώπου και γιατί αργούν πάντα στα ραντεβού τους

 02.12.2025 - 15:33
Επόμενο άρθρο

Αυτές είναι οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο

 02.12.2025 - 15:43
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Τηλεργασία στο Δημόσιο: Ανέπεμψε ο Πρόεδρος τον νόμο – Αποφασίζει ξανά η Βουλή την Πέμπτη

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Ανέπεμψε ο Πρόεδρος τον νόμο – Αποφασίζει ξανά η Βουλή την Πέμπτη

  •  02.12.2025 - 15:07
Σοκ από το βίντεο με ανήλικο να κλαίει έξω από δομή – Τι απαντά η Διευθύντρια των ΥΚΕ - «Κανένας δεν βγάζει έξω κανένα παιδί»

Σοκ από το βίντεο με ανήλικο να κλαίει έξω από δομή – Τι απαντά η Διευθύντρια των ΥΚΕ - «Κανένας δεν βγάζει έξω κανένα παιδί»

  •  02.12.2025 - 13:49
Αυτή αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα ως αναπληρώτρια Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών

Αυτή αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα ως αναπληρώτρια Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών

  •  02.12.2025 - 13:12
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρεται συσκευή από την κυπριακή αγορά – Τι πρέπει να κάνετε αν την έχετε - Δείτε φωτογραφία

Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρεται συσκευή από την κυπριακή αγορά – Τι πρέπει να κάνετε αν την έχετε - Δείτε φωτογραφία

  •  02.12.2025 - 15:21
Προσοχή: Παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι δήμου και ζητούν φιλοδωρήματα ενόψει των γιορτών – Τι πρέπει να κάνετε

Προσοχή: Παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι δήμου και ζητούν φιλοδωρήματα ενόψει των γιορτών – Τι πρέπει να κάνετε

  •  02.12.2025 - 12:30
Τρία χρόνια ChatGPT: Από το πρώτο «δοκιμαστικό chatbot» στο εργαλείο που άλλαξε την εποχή μας

Τρία χρόνια ChatGPT: Από το πρώτο «δοκιμαστικό chatbot» στο εργαλείο που άλλαξε την εποχή μας

  •  02.12.2025 - 14:20
Παράδοξο: Υπεραγορά έχει άλλες τιμές σε διαφορετικά καταστήματα της – Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση τον Νοέμβριο

Παράδοξο: Υπεραγορά έχει άλλες τιμές σε διαφορετικά καταστήματα της – Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση τον Νοέμβριο

  •  02.12.2025 - 14:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα