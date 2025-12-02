Αυτές είναι οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο

Οι λίστες των οικονομικών περιοδικών και των εξειδικευμένων ερευνητών για τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου παλαιότερα είχαν κάποιες σταθερές που δεν άλλαζαν με τίποτα: Οι Ροκφέλερ, οι Ρότσιλντ, οι βασιλιάδες του πετρελαίου στα κράτη του Κόλπου σύνδεσαν επί δεκαετίες το όνομά τους με τον απόλυτο πλούτο και τη δύναμη που συνεπάγεται το γεμάτο πορτοφόλι. Τα τελευταία χρόνια, όμως, φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα ακόμα και στις πρώτες θέσεις. Ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται με το να καταγράψουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα πλούτη των ισχυρότερων οικογενειών, με διαφορετική μεθοδολογία, διαφορετικά στοιχεία και διαφορετικά ερευνητικά φίλτρα. Κυκλοφορούν τουλάχιστον δέκα τέτοιες εξειδικευμένες λίστες (Bloomberg, Forbes, Financial Times, Wealth-X Reports, Credit Suisse Global Wealth Report, Wall Street Journal, για να αναφέρουμε μόνο τις πολύ βασικές) και όλες έχουν διαφορές μεταξύ τους, τόσο στην κατάταξη, όσο και στα τελικά ποσά.

Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να παρουσιάσουμε τη… μέση λίστα. Αυτή που αντλεί πληροφορίες απ’ όλες τις λίστες που κυκλοφορούν, δίνει βάρος σε όλα τα στοιχεία (π.χ. αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι κρατικά funds και επενδύσεις στις αραβικές βασιλικές οικογένειες, αν κατακερματίζονται οι μεγάλες περιουσίες από κληρονόμους που ακολουθούν αυτόνομη επιχειρηματική πορεία κτλ.) και, προφανώς, προσεγγίζει περισσότερο στην αλήθεια;

1. Οικογένεια Walton, ΗΠΑ / 432 δισ. δολάρια

Το διαχρονικό Νο1 σε όλες τις λίστες πλούτου. Η αυτοκρατορία της Walmart, του απόλυτου γίγαντα του λιανεμπορίου στις ΗΠΑ και διεθνώς, ιδρύθηκε το 1962 από τον Σαμ Γουόλτον στο Άρκανσο. Οραματίστηκε φθηνά προϊόντα, μαζική διανομή και επιθετική ανάπτυξη, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.

Σήμερα τα τρία βασικά μέλη της οικογένειας (Ρομπ, Τζιμ και Άλις Γουόλτον) ελέγχουν πάνω από το 80% του ομίλου. Η συνολική οικογενειακή περιουσία το 2025 εκτιμάται στα 432 δισεκατομμύρια δολάρια.

2. Οικογένεια Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα / 324 δισ. δολάρια

Η οικογένεια Al Nahyan, κλάδος της δυναστείας των Bani Yas, κυβερνά το Άμπου Ντάμπι από τον 18ο αιώνα και συνδέει τον πλούτο της με το πετρέλαιο, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τις διεθνείς τοποθετήσεις κεφαλαίων. Ιστορικός πυλώνας υπήρξε ο σεΐχης Ζάιντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν, ιδρυτής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 1971. Σήμερα, «κεφαλή» θεωρείται ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Η συνολική περιουσία της οικογένειας εκτιμάται το 2025 περίπου στα 324 δισεκατομμύρια δολάρια.

3. Οικογένεια Arnault, Γαλλία / 190,9 δισ. δολάρια

Η οικογένεια Arnault είναι το απόλυτο σύμβολο του διεθνούς luxury. Ο Bernard Arnault, μετά από σπουδές μηχανικού, αγόρασε το 1984 τον οίκο Christian Dior και έβαλε τα θεμέλια για τον όμιλο LVMH. Από το 1989 ως πρόεδρος και CEO, με σταθερή οικογενειακή διοίκηση, μετέτρεψε το LVMH σε κολοσσό πολυτελείας με πάνω από 75 brands (από Louis Vuitton και Dior μέχρι Tiffany και Sephora). Σήμερα η οικογένεια ελέγχει το 48% των μετοχών και το 64% των δικαιωμάτων ψήφου. Η περιουσία τους το 2025 εκτιμάται στα 190,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

4. Οικογένεια Al Thani, Κατάρ / 173 δισ. δολάρια

Η δυναστεία Al Thani κυβερνά το Κατάρ από τα μέσα του 19ου αιώνα, αντλώντας πλούτο από τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, ενώ από τη δεκαετία του 1990 επεκτείνεται μαζικά σε διεθνή επενδυτικά assets, real estate και media. Η οικογένεια έχει ως ιστορικό θεμέλιο τον Σέιχ Τζάσιμ μπιν Μοχάμεντ Αλ Θάνι, ιδρυτή του σύγχρονου κράτους. Σήμερα επικεφαλής είναι ο Εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Η συνολική περιουσία της οικογένειας εκτιμάται το 2025 γύρω στα 173 δισεκατομμύρια δολάρια.

5. Οικογένεια Hermès, Γαλλία / 171 δισ. δολάρια

Η οικογένεια Hermès ξεκινά την πορεία της το 1837, όταν ο Τιερί Ερμές ίδρυσε στο Παρίσι εργαστήριο σαμαριών και δερμάτινων ειδών. Μεταπολεμικά, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους οίκους πολυτελείας στον κόσμο, υπό την πολυγενεακή οικογενειακή διοίκηση που διατηρεί ακόμη τον έλεγχο. Σήμερα, ως «κεφαλές» θεωρούνται οι κληρονόμοι και διαχειριστές της δυναστείας Hermès, μεταξύ των οποίων οι Άξελ και Πιερ-Αλέξις Ντυμά. Η εκτιμώμενη περιουσία το 2025 φτάνει τα 171 δισεκατομμύρια δολάρια.

6. Οικογένεια Koch, ΗΠΑ / 149 δισ. δολάρια

Η ιστορία της οικογένειας Koch ξεκινά με τον Φρεντ Κοχ, που τη δεκαετία του 1940 ίδρυσε εταιρεία διύλισης και μηχανικής, η οποία εξελίχθηκε στο βιομηχανικό κολοσσό Koch Industries. Η περιουσία χτίστηκε σε πετροχημικά, ενέργεια, logistics, κατασκευές και δεκάδες άλλους κλάδους. Μετά τον θάνατο των αδελφών Ντέιβιντ και Φρεντ, η «κεφαλή» της οικογένειας είναι ο Τσαρλς Κοχ, που διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους παγκοσμίως. Το 2025 η οικογενειακή περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 149 δισεκατομμύρια δολάρια.

7. Οικογένεια Al Saud, Σαουδική Αραβία / 140 δισ. δολάρια

Η βασιλική οικογένεια Al Saud θεμελιώθηκε το 1744 με τη συμμαχία του Μοχάμεντ μπιν Σαούντ και του θρησκευτικού ηγέτη Μοχάμεντ αλ-Ουαχάμπ. Ο σύγχρονος πλούτος της συνδέεται άρρηκτα με την κρατική Aramco και το πετρέλαιο της αραβικής χερσονήσου. Ιστορικός ιδρυτής του σύγχρονου κράτους είναι ο βασιλιάς Αμπντουλαζίζ (Ιμπν Σαούντ). Σήμερα επικεφαλής θεωρείται ο βασιλιάς Σαλμάν, με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS) ως κεντρικό διαχειριστή ισχύος. Η περιουσία 2025 εκτιμάται περίπου στα 140 δισεκατομμύρια δολάρια.

8. Οικογένεια Mars, ΗΠΑ / 134 δισ. δολάρια

Η οικογένεια Mars ξεκίνησε το 1911, όταν ο Φρανκ Μαρς ίδρυσε μια μικρή εταιρεία ζαχαρωτών, η οποία εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο κολοσσό τροφίμων, με brands σε σοκολάτες, snacks και pet-care. Η εταιρεία παρέμεινε σταθερά οικογενειακή, με τις τωρινές «κεφαλές» (τη Ζακλίν, τον Τζον και την Πάμελα Μαρς) να διαχειρίζονται έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους στις ΗΠΑ. Η περιουσία της οικογένειας το 2025 εκτιμάται στα 134 δισεκατομμύρια δολάρια.

9. Οικογένεια Ambani, Iνδία / 100 δισ. δολάρια

Η δυναστεία Ambani θεμελιώθηκε από τον Ντιρούμπάι Αμπάνι, που το 1966 ίδρυσε τη Reliance και τη μετέτρεψε σε τεράστιο βιομηχανικό όμιλο σε ενέργεια, πετροχημικά και κλωστοϋφαντουργία. Μετά τον θάνατό του το 2002, ο όμιλος μοιράστηκε μεταξύ των δύο γιων, με τον Μουκές Αμπάνι να ηγείται σήμερα της Reliance Industries και να επεκτείνεται σε telecom, λιανική, ψυχαγωγία και τεχνολογία. Η οικογένεια υπολογίζεται το 2025 να διαθέτει περιουσία γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

10. Οικογένεια Wertheimer, Γαλλία / 88 δισ. δολάρια

Η οικογένεια Wertheimer συνδέθηκε με τη Chanel από τη δεκαετία του 1920, όταν οι αδελφοί Πιερ και Πολ Βερτχάιμερ χρηματοδότησαν την επιχείρηση της Κοκό Σανέλ. Έκτοτε διατήρησαν τον έλεγχο και ανέπτυξαν τον οίκο σε κορυφαίο luxury brand παγκοσμίως. Σήμερα επικεφαλής θεωρούνται οι αδελφοί Αλάν και Ζεράρ Βερτχάιμερ, που διοικούν έναν από τους ισχυρότερους οίκους μόδας και αρωμάτων. Η περιουσία της οικογένειας το 2025 εκτιμάται περίπου στα 88 δισεκατομμύρια δολάρια.

