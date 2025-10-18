Με μπουλντόζες παλαιστινιακές φατρίες ψάχνουν τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων στα χαλάσματα

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη νότια Γάζα, με περιορισμένα μέσα και παρουσία ενόπλων ομάδων ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα στη Χαν Γιούνις της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τρεις μπουλντόζες επιχειρούν ανάμεσα σε σωρούς χαλασμάτων, αναζητώντας τις σορούς Ισραηλινών αιχμαλώτων που, σύμφωνα με τη Χαμάς, σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές ενώ κρατούνταν σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Οι ένοπλες φατρίες που δρουν στην περιοχή έχουν αναλάβει την προστασία του χώρου, ενώ οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία που εκτιμάται ότι βρίσκονται τα λείψανα.

Οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται δύσκολες και αργές, καθώς η έλλειψη τεχνολογικών μέσων περιορίζει τις προσπάθειες εκσκαφής. Οι ομάδες στηρίζονται κυρίως σε βαρέα μηχανήματα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, χωρίς να διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό ή συστήματα εντοπισμού.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι καταβάλλει προσπάθειες για να «κλείσει τον φάκελο» των Ισραηλινών ομήρων, επισημαίνοντας όμως ότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και τεχνολογικά μέσα για να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σοροί κάτω από τα ερείπια.

Από τη Δευτέρα, η Χαμάς έχει απελευθερώσει 20 Ισραηλινούς ομήρους ζωντανούς και έχει παραδώσει 10 σορούς, από τους συνολικά 28 που περιλαμβάνονται στη συμφωνία ανταλλαγής με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, ωστόσο, μία από τις δέκα σορούς που παραδόθηκαν δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους καταγεγραμμένους αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων νεκρών σε 19.

Η συμφωνία, που επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα με βάση σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει σε πρώτη φάση την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη σταδιακή ανοικοδόμηση της Γάζας και τη δημιουργία νέου διοικητικού μηχανισμού χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Από τον Οκτώβριο του 2023, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί 68.000 Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, μετατρέποντας τη Γάζα σε μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή.

