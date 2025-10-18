Συναγερμός στην Ευρώπη: Επικίνδυνες ουσίες σε βρεφικές πιπίλες - Συνδέονται με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

Η τσεχική οργάνωση καταναλωτών dTest διαπίστωσε την παρουσία διφαινόλης Α (BPA) – μιας ουσίας που μιμείται τη δράση των οιστρογόνων – σε πιπίλες των εταιρειών Philips (Ολλανδία), Curaprox (Ελβετία) και Sophie la Girafe (Γαλλία).

Και οι τρεις εταιρείες είχαν διαφημίσει τα προϊόντα τους ως «BPA-free» ή «φυσικό καουτσούκ».

Η διφαινόλη Α (BPA) χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή πλαστικών, ωστόσο έχει χαρακτηριστεί από επιστήμονες ως ενδοκρινικός διαταράκτης – μια ουσία που επηρεάζει το ορμονικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ακτιβίστρια Chloe Topping από τον οργανισμό Chem Trust εξηγεί:

«Οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι τεράστιες: καρκίνος του μαστού και του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, διαβήτης, αναπαραγωγικές και αναπτυξιακές διαταραχές – ακόμη και αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών.»

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, υπογραμμίζει, επειδή «τα όργανα τους αναπτύσσονται ακόμη και είναι πολύ ευαίσθητα στις ορμονικές παρεμβολές».

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Οι ερευνητές αγόρασαν 21 βρεφικές πιπίλες από καταστήματα στην Τσεχία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, καθώς και από την online πλατφόρμα Temu (προϊόν της κινεζικής Foshan City Saidah Baby Products).

Κάθε πιπίλα τοποθετήθηκε σε τεχνητό διάλυμα σάλιου για 30 λεπτά στους 37°C, ώστε να προσομοιωθούν οι συνθήκες στο στόμα του βρέφους. Το υγρό που προέκυψε αναλύθηκε για την παρουσία διφαινόλης Α.

Από τα δείγματα, τέσσερα παρουσίασαν ίχνη BPA.

Η Curaprox Baby Grow With Love εμφάνισε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση: 19 μικρογραμμάρια ανά κιλό (µg/kg) – σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπτό όριο της ΕΕ (10 µg/kg).

Ακολούθησε η πιπίλα Sophie la Girafe “Natural Rubber” με 3 µg/kg.

Η Philips Avent Ultra Air, επίσης με σήμανση BPA-free, βρέθηκε να περιέχει 2 µg/kg, ενώ ίχνη εντοπίστηκαν και σε προϊόν της Temu.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών

Η εταιρεία Curaden, που κατασκευάζει τις πιπίλες Curaprox, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «ήταν έκπληξη» και προχώρησε σε προληπτική απόσυρση των προϊόντων από την αγορά, προσφέροντας επιστροφή χρημάτων στους πελάτες.

Αντίθετα, η γαλλική Vulli, κατασκευάστρια της Sophie la Girafe, διέψευσε τα ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει πλέον πιπίλες στο εμπόριο και ότι όλα τα προϊόντα της υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους BPA από διαπιστευμένα εργαστήρια.

«Η ποσότητα των 3 µg/kg είναι πολύ κάτω από το όριο ανίχνευσης και συνεπώς αμελητέα», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Philips, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» και πως επαναληπτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητο φορέα (DEKRA) επιβεβαίωσαν ότι δεν ανιχνεύτηκε BPA στις πιπίλες της.

Η Foshan City Saidah δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ρυθμιστικά κενά στην ΕΕ

Σύμφωνα με τη Hana Hoffmannova, αρχισυντάκτρια του περιοδικού dTest,

«Οι πιπίλες είναι από τα πρώτα αντικείμενα που αγοράζουν οι γονείς. Κανείς δεν περιμένει να εκθέτει το παιδί του σε ορμονικούς διαταράκτες από την πρώτη μέρα της ζωής του.»

Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία εμφανίζει αντιφάσεις:

Το πρότυπο EN 1400 ορίζει όριο 10 µg/kg για BPA στις πιπίλες.

Η Οδηγία για την Ασφάλεια Παιχνιδιών επιτρέπει έως 40 µg/kg.

Αν και η χρήση της διφαινόλης Α έχει απαγορευτεί πλήρως σε βρεφικά μπιμπερό από το 2011, και από το 2018 επεκτάθηκε στα δοχεία τροφίμων για παιδιά κάτω των τριών ετών, η ουσία παραμένει νόμιμη στις πιπίλες.

Η Καρολίνα Μπράμπτσοβα από την τσεχική περιβαλλοντική οργάνωση Arnika τόνισε:

«Είναι παράλογο να απαγορεύεται η BPA στα μπιμπερό, αλλά να επιτρέπεται στις πιπίλες, που τα μωρά χρησιμοποιούν για χρόνια. Βλέπουμε μια ξεκάθαρη έλλειψη αυστηρής ρύθμισης που αφήνει τους καταναλωτές απροστάτευτους.»

Συμπέρασμα

Η έρευνα της dTest φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των ενδοκρινικών διαταρακτών στα παιδικά προϊόντα και αναδεικνύει την ανάγκη για σαφέστερο και αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως όλα δείχνουν, οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους, ακόμη και όταν τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη «BPA-free».