ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού

 18.10.2025 - 15:45
ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού

Οι συνδικαλιστικές έχουν ήδη προβεί σε σημαντικές υποχωρήσεις για να διευκολύνουν τον διάλογο γύρω από την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου. Ωστόσο εξέφρασε τη διαφωνία της συνδικαλιστικής πλευράς με τις κυβερνητικές προτάσεις, οι οποίες, όπως είπε, οδηγούν σε εκφυλισμό του θεσμού.

Όπως εξήγησε ο κ. Ματθαίου, οι συντεχνίες είχαν αποδεχθεί σταδιακή αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% μέχρι το 2028, καθώς και τη θέσπιση οροφής στον πληθωρισμό, ώστε να μην καταβάλλεται αποζημίωση για την ΑΤΑ πέραν συγκεκριμένου ποσοστού.

Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, οι νέες εισηγήσεις θέλουν να δημιουργήσουν νέες φόρμουλες που να συνδέουν την ΑΤΑ με τον ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό και να επιβάλλουν οροφές ώστε πάνω από κάποιο μισθό να μην καταβάλλεται ΑΤΑ.

«Η πρόταση οδηγεί στον εκφυλισμό της ΑΤΑ», τόνισε ο κ. Ματθαίου, προσθέτοντας ότι «ουσιαστικά, ΑΤΑ θα λαμβάνουμε μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ενώ θα πρέπει να δίνεται κάθε χρόνο για να αναπληρώνει τη διάβρωση του μισθού από τον πληθωρισμό».

Ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολία για τη συνέχιση του διαλόγου υπό αυτές τις συνθήκες και υπενθύμισε ότι τη Δευτέρα, στις 15:30, θα συγκληθεί πανσυνδικαλιστική διάσκεψη για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων.

Την Παρασκευή οι επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων έκαναν λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση και αδιέξοδο μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εργασίας με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.

Ακολούθως το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι εντατικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συγκλίσεων για να επιτευχθεί συμφωνία για τον θεσμό της ΑΤΑ συνεχίζονται. Έκανε επίσης λόγο για θετική προσέγγιση από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης τόνισε την προσήλωση της εργοδοτικής πλευράς στον κοινωνικό διάλογο και δήλωσε ετοιμότητα για οποιαδήποτε νέα συνάντηση.

«Ούτε εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όμως δεν θέλουμε να δυναμιτίσουμε και άλλο το κλίμα και θα αναμένουμε τα επόμενα βήματα», είπε. Πρόσθεσε ότι παραμένουν στη διάθεση όλων για διάλογο.

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από τη νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό.

