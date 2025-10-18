Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η επικοινωνία Κόμπου – Κοσερμπάγιεφ έχει σημασία για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

 18.10.2025 - 15:20
Γιατί η επικοινωνία Κόμπου – Κοσερμπάγιεφ έχει σημασία για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

Την «αμοιβαία δέσμευση για την εμβάθυνση και περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει και της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, επαναβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, Γιερμέκ Κοσερμπάγιεφ.

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X, αναφέρεται ότι ο κ. Κόμπος επικοινώνησε με τον νέο ομόλογό του στο Καζακστάν για να τον συγχαρεί για τον διορισμό του και να του ευχηθεί κάθε επιτυχία. 

«Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία δέσμευση για την εμβάθυνση και περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η εποικοδομητική δέσμευση και φιλία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Καζακστάν ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026», αναφέρει το Υπουργείο στην ανάρτησή του.

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από τη νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό.

