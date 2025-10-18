Γιατί η επικοινωνία Κόμπου – Κοσερμπάγιεφ έχει σημασία για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X, αναφέρεται ότι ο κ. Κόμπος επικοινώνησε με τον νέο ομόλογό του στο Καζακστάν για να τον συγχαρεί για τον διορισμό του και να του ευχηθεί κάθε επιτυχία.

«Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία δέσμευση για την εμβάθυνση και περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η εποικοδομητική δέσμευση και φιλία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Καζακστάν ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026», αναφέρει το Υπουργείο στην ανάρτησή του.