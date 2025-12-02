ΠτΔ για Ερντογάν - «Αν οι δηλώσεις του για ΕΕ ισχύουν στην πράξη, προϋποθέτει εξελίξεις στο Κυπριακό»

Απαντούσε σε ερώτηση για χθεσινές τοποθετήσεις του κ. Ερντογάν μετά τη συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου , οι οποίες συνέπεσαν με δικές του τοποθετήσεις ότι θα προσκαλέσει τον ίδιο και τον Τούρκο ΥΠΕΞ στο Συμβούλιο Κορυφής και στο 'Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών, στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

"Όντως έχω ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Eρντογάν και αν ισχύουν στην πράξη, στην ουσία, και δεν είναι μόνο δηλώσεις, είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία προϋποθέτει και συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό μέσα στο πλαίσιο και των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας", απάντησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε ερωτήσεις των ΜΜΕ προσερχόμενος σε εκδήλωση, στη Λάρνακα, με νέους και νέες , στην οποία παρέαστη μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σε άλλη ερώτηση για την κινητικότητα στο Κυπριακό, ο ΠτΔ είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι για τη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

"Το Σάββατο θα δω την κυρία Ολγκίν, βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις των διαπραγματευτών. Και πηγαίνω στις συναντήσεις στις 11 Δεκεμβρίου με ένα και μοναδικό στόχο. Πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκεί θεωρώ ότι όλοι μας θα κριθούμε και όπως έχουμε μεταφέρει από την πρώτη συνάντηση και στον Τ/κ ηγέτη αλλά και στην Προσωπική Απεσταλμένη, είμαι έτοιμος πριν το τέλος του χρόνου να συμμετάσχω και σε μία διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση για επανέναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόκειται για μια εθνική αποστολή για την οποία προετοιμαζόμαστε τα τελευταία δύο χρόνια.

"Λαμβάνοντας υποψή και τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι μία περίοδος με αρκετές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο με επιτυχία, να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και από την άλλη, να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στην περιοχή", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι ενημερώθηκε για αρκετά ταξίδια της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου σε γειτονικά κράτη, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, κάτι που είναι σημαντικό και μια ένδειξη του νέου τρόπου προσέγγισης από πλευράς Επιτροπής.

Ανέφερε ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας και ότι σύντομα θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις ειδικά για το στεγαστικό κάτι που απασχολεί την Προεδρία πάρα πολύ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ