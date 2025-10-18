Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

«Ζώνη κατάπαυσης πυρός» στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο νέου Τσερνομπίλ - Επισκευές στον πυρηνικό σταθμό

 18.10.2025 - 20:33
«Ζώνη κατάπαυσης πυρός» στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο νέου Τσερνομπίλ - Επισκευές στον πυρηνικό σταθμό

Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για τη διακοπή. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «έκανε σκόπιμη» διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό για να δοκιμάσει την επανασύνδεση με το ρωσικό δίκτυο. Η Ρωσία δήλωσε ότι η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

Η διακοπή ρεύματος στον σταθμό παραγωγής ενέργειας, που κατέχεται από ρωσικές δυνάμεις από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, σηματοδότησε τη δέκατη φορά που η τοποθεσία έχασε τη σύνδεση με το δίκτυο από την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης, σύμφωνα με την ΙΑΕΑ.

Η Ρωσία συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Πριν από δύο εβδομάδες, μια ρωσική επιδρομή σε έναν ουκρανικό ενεργειακό υποσταθμό στην πόλη Σλαβούτιτς προκάλεσε διακοπή ρεύματος που διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες στον πρώην πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για «σκόπιμη επίθεση» που περιελάμβανε «περισσότερα από 20 drones», δηλώνοντας ότι «οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι η επίθεση σε εγκαταστάσεις στο Σλαβούτιτς θα είχε τέτοιες συνέπειες για το Τσερνομπίλ».

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου της «Καρμιώτισσας» Σταύρου Δημοσθένους, καθώς η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.

