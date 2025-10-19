Άντριου, ο έκπτωτος πρίγκιπας: Τέσσερις δεκαετίες σκανδάλων, που έφεραν το Παλάτι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης - Όλο το χρονικό

Έπειτα από δεκαετίες σκανδάλων, αμφιλεγόμενων συναναστροφών και δημοσίων ταπεινώσεων, ο 65χρονος σήμερα πρίγκιπας φαίνεται πως εξάντλησε και το ελάχιστο ψήγμα υπομονής της βασιλικής οικογένειας.

Οι ανάρμοστες συμπεριφορές και οι φαιδρές πράξεις του πρίγκιπα Άντριου ταλαιπωρούν τη βρετανική μοναρχία για περισσότερα από 40 χρόνια.



Οι υποψίες ότι χρησιμοποιούσε τη θέση του για προσωπικό όφελος, οι σχέσεις του με αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες και η εμπλοκή του σε σειρά δικαστικών υποθέσεων, έχουν κατ’ επανάληψη προκαλέσει ντροπιαστικούς τίτλους στα βρετανικά ταμπλόιντ και δημόσιες αντιδράσεις.



Το χρονικό των σκανδάλων, όπως το παρουσίασε το Associated Press



1984: Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λος Άντζελες, ο Άντριου... ψεκάζει δημοσιογράφους και φωτογράφους με χρώμα σε εργοτάξιο, δηλώνοντας ειρωνικά: «Το απόλαυσα», ενώ καθάριζε τα χέρια του σε εφημερίδα.



2007: Πουλά το σπίτι του στο Σάνινγκχιλ Παρκ κοντά στο Ουίνδσορ, σε τιμή 20% υψηλότερη από τη ζητούμενη. Ο αγοραστής, Τιμούρ Κουλιμπάγιεφ, γαμπρός του τότε προέδρου του Καζακστάν, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, εγείρει ανησυχίες για πιθανή αγορά επιρροής.



2010: Δημοσιογράφος σε «μυστική» αποστολή καταγράφει την πρώην σύζυγο του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, να προτείνει πώληση πρόσβασης στον πρίγκιπα, έναντι 500.000 λιρών.



2011: Ο Άντριου εξαναγκάζεται σε παραίτηση από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου της Βρετανίας, μετά τις πρώτες αναφορές για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και επαφές με τον Σαΐντ Καντάφι, γιο του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και με Λίβυο λαθρέμπορο όπλων.



Ιούλιος 2019: Η σύλληψη του Έπσταϊν για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και ο επακόλουθος θάνατός του στις φυλακές της Νέας Υόρκης φέρνουν στο φως καταγγελίες ότι ο Άντριου είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη, που είχε διακινηθεί από τον Έπσταϊν. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.



16 Νοεμβρίου 2019: Ο Άντριου επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φήμη του με συνέντευξη στο BBC. Η εμφάνιση εξελίσσεται σε φιάσκο: ο πρίγκιπας υπερασπίζεται τη σχέση του με τον Έπσταϊν, δείχνει αδιαφορία για τα θύματα και δίνει απίθανες εξηγήσεις. Δηλώνει ότι έκοψε κάθε επαφή τον Δεκέμβριο του 2010 -κάτι που αργότερα θα διαψευσθεί.



20 Νοεμβρίου 2020: Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει την απομάκρυνσή του από όλα τα βασιλικά καθήκοντα, ενώ του αφαιρείται και η προστασία 230 φιλανθρωπικών οργανώσεων.



2022: Συμβιβάζεται εξωδικαστικά με τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ μαζί του, όταν ήταν 17 ετών. Ο Άντριου δεν παραδέχεται τους ισχυρισμούς, αλλά αναγνωρίζει ότι εκείνη υπέφερε ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο διακανονισμός εκτιμάται ότι έφτασε στα δέκα εκατ. δολάρια.



2024: Αποκαλύπτεται σχέση του Άντριου με Κινέζο επιχειρηματία ύποπτο για κατασκοπεία, στον οποίο τελικά απαγορεύεται η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, για λόγους εθνικής ασφάλειας.



25 Απριλίου 2025: Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ αυτοκτονεί στην Αυστραλία, όπου ζούσε από το 2002.



12 Οκτωβρίου 2025: Νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως email του Άντριου προς τον Έπσταϊν, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, που δείχνει ότι διατηρούσαν επαφή πολύ μετά την ημερομηνία που ο πρίγκιπας είχε υποστηρίξει ότι είχαν διακόψει. Στο μήνυμα, ο Άντριου γράφει ότι είναι «μαζί σε αυτό» και ότι πρέπει να «το ξεπεράσουν».



Έπειτα και από αυτή την αποκάλυψη, ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να του αφαιρέσει κάθε... ίχνος βασιλικής ιδιότητας, σφραγίζοντας έτσι το τέλος μιας πολυτάραχης δημόσιας παρουσίας, που σκίασε τη βρετανική μοναρχία για δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα