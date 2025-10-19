Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στην Κοίλη - Κατέκαψε δύο εκτάρια με άγρια βλάστηση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 19:15 στην τοποθεσία “Βατούδκια” και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:00.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 17 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γαιών, 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπύρωσης, παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ