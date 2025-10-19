Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στην Κοίλη - Κατέκαψε δύο εκτάρια με άγρια βλάστηση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στην Κοίλη - Κατέκαψε δύο εκτάρια με άγρια βλάστηση

 19.10.2025 - 09:57
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά στην Κοίλη - Κατέκαψε δύο εκτάρια με άγρια βλάστηση

Υπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Κοίλης της επαρχίας Πάφου που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αφού έκαψε έκταση δύο εκταρίων με άγρια βλάστηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 19:15 στην τοποθεσία “Βατούδκια” και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:00.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 17 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γαιών, 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπύρωσης, παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ιωάννα Τούνη: Όσα έγιναν στο bachelorette στο Λας Βέγκας – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες και τα βίντεο

 19.10.2025 - 09:31
Φόνος Δημοσθένους: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στο Δικαστήριο ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας - Τέθηκε υπό κράτηση

 19.10.2025 - 10:08
Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

