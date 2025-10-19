Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών - Δείτε live

 19.10.2025 - 10:42
Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών - Δείτε live

Η χειροτονία του ομόφωνα εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών πραγματοποιείται, σήμερα Κυριακή, στα Ιεροσόλυμα, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’.

Στη χειροτονία του νέου προκαθημένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης παρίστανται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Δείτε live:

Βάσει του εκκλησιαστικού τυπικού, θα υπάρξει κάθοδος της πατριαρχικής συνοδείας στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα τελεστεί η Ακολουθία της Χειροτονίας και της Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.

Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, θα υπάρξει προσφώνηση εκ μέρους του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου και αντιφώνηση από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, καθώς και χαιρετισμός εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών, Γεωργίου Γεραπετρίτη.
 
Στα Ιεροσόλυμα αυτήν την ώρα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών - Δείτε live
 
Με την ομόφωνη εκλογή από τη Σιναϊκή Αδελφότητα και τη χειροτονία του Συμεών στη θέση του Αρχιεπισκόπου, Ηγουμένου της Μονής Σινά, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κλείνει και τυπικά ένα κεφάλαιο στην ιστορία της αρχαιότερης χριστιανικής μονής παγκοσμίως, το οποίο αφορούσε στο ζήτημα της ηγεσίας της, υπό το φως των γεγονότων που οδήγησαν στην παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη θέση του προκαθημένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Η χειροτονία του Αρχιμανδρίτη Συμεών σε Αρχιεπίσκοπο Σινά και η θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε στα Ιεροσόλυμα επιβεβαιώνει «την αδελφικήν κοινωνίαν και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών βρίσκεται ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα, όπου τον υποδέχθηκαν αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου, ιεράρχες και πλήθος πιστών, εν μέσω ιδιαιτέρως θερμών επευφημιών. Στη συνέχεια υπήρξε κατ’ ιδίαν συνάντησή του μετά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ ενώ στην συνέχεια παρακάθησαν σε δείπνο με τη συμμετοχή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλου και μελών της συνοδείας τους.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

