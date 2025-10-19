Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών - Δείτε live

Στη χειροτονία του νέου προκαθημένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης παρίστανται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Δείτε live:





Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, θα υπάρξει προσφώνηση εκ μέρους του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου και αντιφώνηση από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, καθώς και χαιρετισμός εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών, Γεωργίου Γεραπετρίτη. Βάσει του εκκλησιαστικού τυπικού, θα υπάρξει κάθοδος της πατριαρχικής συνοδείας στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα τελεστεί η Ακολουθία της Χειροτονίας και της Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.



Με την ομόφωνη εκλογή από τη Σιναϊκή Αδελφότητα και τη χειροτονία του Συμεών στη θέση του Αρχιεπισκόπου, Ηγουμένου της Μονής Σινά, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κλείνει και τυπικά ένα κεφάλαιο στην ιστορία της αρχαιότερης χριστιανικής μονής παγκοσμίως, το οποίο αφορούσε στο ζήτημα της ηγεσίας της, υπό το φως των γεγονότων που οδήγησαν στην παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη θέση του προκαθημένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.



Η χειροτονία του Αρχιμανδρίτη Συμεών σε Αρχιεπίσκοπο Σινά και η θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε στα Ιεροσόλυμα επιβεβαιώνει «την αδελφικήν κοινωνίαν και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.



Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών βρίσκεται ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα, όπου τον υποδέχθηκαν αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου, ιεράρχες και πλήθος πιστών, εν μέσω ιδιαιτέρως θερμών επευφημιών. Στη συνέχεια υπήρξε κατ’ ιδίαν συνάντησή του μετά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ ενώ στην συνέχεια παρακάθησαν σε δείπνο με τη συμμετοχή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλου και μελών της συνοδείας τους.

