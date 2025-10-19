Φιντάν κατά Κύπρου: «Σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία»

Μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι «στην Ελλάδα καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία», ισχυριζόμενος ότι «το χαρτί της Τουρκίας» γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στη Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης (SAFE), ο Τούρκος υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί (χακαριστεί) από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ακόμη ότι «το 1980 η τότε τουρκική ηγεσία δέχτηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ», κοιτάζοντας τη «μεγάλη στρατηγική εικόνα» και τόνισε στη συνέχεια ότι «η Τουρκία περιμένει από την Αθήνα να επιδείξει την ίδια ωριμότητα», καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη.

O Τούρκος ΥΠΕΞ, κάνοντας αναφορά στα χωρικά ύδατα, δήλωσε επίσης ότι «το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί». Όπως είπε, «έχουν γίνει προηγουμένως διερευνητικές επαφές, έχει διανυθεί ορισμένη απόσταση».

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία, η οποία έχει προειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, καταγράφοντας τις θέσεις της. Κατηγόρησε ακόμη την Κύπρο ότι «ήταν από τις μία-δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα».

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ