Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦιντάν κατά Κύπρου: «Σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν κατά Κύπρου: «Σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία»

 19.10.2025 - 11:04
Φιντάν κατά Κύπρου: «Σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία»

Στην Ελλάδα και την Κύπρο αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Αθήνας όσον αφορά τη συμμετοχή της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή άμυνα και λέγοντας ότι «η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από την αντιτουρκική στάση».

Μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι «στην Ελλάδα καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία», ισχυριζόμενος ότι «το χαρτί της Τουρκίας» γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στη Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης (SAFE), ο Τούρκος υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί (χακαριστεί) από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ακόμη ότι «το 1980 η τότε τουρκική ηγεσία δέχτηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ», κοιτάζοντας τη «μεγάλη στρατηγική εικόνα» και τόνισε στη συνέχεια ότι «η Τουρκία περιμένει από την Αθήνα να επιδείξει την ίδια ωριμότητα», καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη.

O Τούρκος ΥΠΕΞ, κάνοντας αναφορά στα χωρικά ύδατα, δήλωσε επίσης ότι «το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί». Όπως είπε, «έχουν γίνει προηγουμένως διερευνητικές επαφές, έχει διανυθεί ορισμένη απόσταση».

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία, η οποία έχει προειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, καταγράφοντας τις θέσεις της. Κατηγόρησε ακόμη την Κύπρο ότι «ήταν από τις μία-δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα».

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί οι δρόμοι της πρωτεύουσας έκλεισαν για διεξαγωγή αγώνα τρεξίματος - Δείτε αναλυτικά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Οκτωβρίου
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή
Ιωάννα Τούνη: Όσα έγιναν στο bachelorette στο Λας Βέγκας – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες και τα βίντεο
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών - Δείτε live

 19.10.2025 - 10:42
Επόμενο άρθρο

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Το νέο τρυφερό καρέ από την απογευματινή τους έξοδο

 19.10.2025 - 11:16
Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

  •  19.10.2025 - 07:25
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή

Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή

  •  19.10.2025 - 11:19
LIVE – Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι: Όλες οι εξελίξεις από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

LIVE – Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι: Όλες οι εξελίξεις από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

  •  19.10.2025 - 09:15
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε νεαρούς - Στη κατοχή τους κάνναβη, μαχαίρια και όπλα

  •  19.10.2025 - 11:30
Φιντάν κατά Κύπρου: «Σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία»

Φιντάν κατά Κύπρου: «Σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία»

  •  19.10.2025 - 11:04
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

  •  19.10.2025 - 07:35
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

  •  19.10.2025 - 08:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα