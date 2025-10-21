Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπαφές ΠτΔ στην Κροατία ενόψει Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαφές ΠτΔ στην Κροατία ενόψει Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ

 21.10.2025 - 07:07
Επαφές ΠτΔ στην Κροατία ενόψει Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ

Επαφές στην Κροατία, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα έχει σήμερα, Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση στο Ζάγκρεμπ με τον Πρόεδρο της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, και θα έχει συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, με κύρια θέματα συζήτησης τις διμερείς σχέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 21 Οκτωβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται
Καιρός: Καλημέρα με νεφώσεις και μετά… καταιγίδα – Ποιες περιοχές αναμένεται να «χτυπήσει» – Στο μενού και ισχυροί άνεμοι
Χειμερινή ώρα: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γυρνάμε ξανά τους δείκτες των ρολογιών μας
Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να αντέξει μια φιλία μέσα στα χρόνια
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι Βρυξέλλες «εξετάζουν» ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα ψήφου

 21.10.2025 - 07:01
Επόμενο άρθρο

Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να αντέξει μια φιλία μέσα στα χρόνια

 21.10.2025 - 07:12
ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ThemaPoll.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

  •  21.10.2025 - 06:30
Οι ψευδοεκλογές και η πολιτική μας τύφλωση - Χτυπούν πάλι οι καμπάνες της αφέλειας

Οι ψευδοεκλογές και η πολιτική μας τύφλωση - Χτυπούν πάλι οι καμπάνες της αφέλειας

  •  21.10.2025 - 06:34
Από τον Τατάρ στον Ερχιουρμάν: Πού οδηγεί η νέα πραγματικότητα στα κατεχόμενα - Τι σημαίνει για το Κυπριακό

Από τον Τατάρ στον Ερχιουρμάν: Πού οδηγεί η νέα πραγματικότητα στα κατεχόμενα - Τι σημαίνει για το Κυπριακό

  •  21.10.2025 - 06:37
Τα μηνύματα Γεραπετρίτη σε Φιντάν και o νέος απρόβλεπτος παίκτης στα ελληνοτουρκικά - Πώς βλέπει η Αθήνα τη νίκη Ερχιουρμάν

Τα μηνύματα Γεραπετρίτη σε Φιντάν και o νέος απρόβλεπτος παίκτης στα ελληνοτουρκικά - Πώς βλέπει η Αθήνα τη νίκη Ερχιουρμάν

  •  21.10.2025 - 06:42
Καιρός: Καλημέρα με νεφώσεις και μετά… καταιγίδα – Ποιες περιοχές αναμένεται να «χτυπήσει» – Στο μενού και ισχυροί άνεμοι

Καιρός: Καλημέρα με νεφώσεις και μετά… καταιγίδα – Ποιες περιοχές αναμένεται να «χτυπήσει» – Στο μενού και ισχυροί άνεμοι

  •  21.10.2025 - 06:27
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 21 Οκτωβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 21 Οκτωβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται

  •  21.10.2025 - 06:51
Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να αντέξει μια φιλία μέσα στα χρόνια

Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να αντέξει μια φιλία μέσα στα χρόνια

  •  21.10.2025 - 07:12
Χειμερινή ώρα: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γυρνάμε ξανά τους δείκτες των ρολογιών μας

Χειμερινή ώρα: Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γυρνάμε ξανά τους δείκτες των ρολογιών μας

  •  21.10.2025 - 06:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα